На водосливной плотине Рыбинской ГЭС прошла замена гидромеханического оборудования

Гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершили важный этап комплексной реконструкции гидротехнических сооружений: замену ремонтного затвора верхнего бьефа водосливной плотины № 2 Рыбинской ГЭС.

Девять секций ремонтного затвора установлены на постоянные места хранения в теле плотины. Уникальная операция перемещения гидромеханического оборудования производилась с баржи в верхнем бьефе плотины с привлечением плавучего крана и буксира-толкача. Транспортировка секций затвора вдоль плотины осуществлялась мостовым краном. Работы заняли два дня.

Столь масштабная замена гидромеханического оборудования выполняется впервые с момента пуска Рыбинской ГЭС в 1941 году. Работы по реконструкции гидротехнических сооружений отличаются повышенной сложностью, обусловленной уникальной конструкцией Рыбинского гидроузла.

*Ремонтный затвор предназначен для перекрытия пролетов плотины при осмотрах и ремонтах основных затворов, бетонных поверхностей пролетов, порога плотин и закладных частей. Он устанавливается для полного или частичного осушения пролета.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»