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На Угличской ГЭС прошли испытания статора

18.10.2023, 11:44, Новости
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На Угличской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС») успешно проведено испытание активной стали статора генератора, подтвердившее высокое качество сборки.

Работы ведутся в рамках замены гидроагрегата №1 – это один из проектов Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

На сегодняшний день выполнен монтаж корпуса и сердечника статора генератора. Сборка гидрогенератора производится непосредственно в шахте гидроагрегата. Стержни обмотки статора прошли индивидуальные высоковольтные испытания (проверка на отсутствие повреждений) и полностью подготовлены к укладке в пазы сердечника.

Одновременно со сборкой статора на станции ведется подготовка камеры рабочего колеса гидроагрегата к монтажу облицовки. Специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) установили все необходимые анкерные устройства и в ближайшее время приступят к установке облицовки камеры рабочего колеса.

На Угличской ГЭС установлены два гидроагрегата, один из которых был заменен в 2011 году. Гидроагрегат №1 эксплуатировался с момента пуска станции в 1940 году, он отработал более 80 лет и достиг высокой степени износа. Вместо него будет смонтирован новый гидроагрегат, изготовленный на предприятиях российского концерна «Силовые машины». Он будет иметь увеличенную мощность, в результате установленная мощность Угличской ГЭС вырастет еще на 10 МВт и достигнет 130 МВт.

Работы по замене гидроагрегата планируется завершить в 2023 году.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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