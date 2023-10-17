Названы главные кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

В английском «Манчестер Юнайтед» грядут серьезные изменения в руководстве клуба, и по их итогам некоторые эксперты ожидают смены главного тренера команды.

В английской прессе все увереннее пишут о том, что вскоре британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф осуществит покупку 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» за более чем 1.4 миллиарда фунтов. В планах инвестора полный контроль над клубом уже через три года.

На фоне такой информации все чаще звучат и «инсайды» о скором увольнении главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага, при котором команда явно не показывает тех результатов и игры, которые ожидали болельщики. «Юнайтед» перед новым туром Английской Премьер-лиги находятся лишь на десятом месте в таблице, и не рассматриваются специалистами как реальный претендент на чемпионство. В частности, такого мнения придерживаются и аналитики известной беттинг-компании 1xbet, в чьей линии всегда есть актуальные котировки на английский футбол. И те болельщики «Ман Юнайтед», которые все еще планируют использовать свой промокод на 1xbet на сегодня на ставку , чтобы заключить пари на титул для любимой команды, наверняка заметили, что сейчас шансы «Красных дьяволов» на золотые медали оцениваются всего лишь в 4% вероятности. Это намного меньше, чем у главных фаворитов сезона.

Добавим сюда провальный старт МЮ в Лиге чемпионов, где команда проиграла два поединка кряду, и получим веские основания для смены главного тренера. А кто же может прийти вместо тен Хага? По версии экспертов букмекера 1xbet , обзор которого можно прочитать здесь , наиболее вероятными сменщиками голландского тренера являются следующие три кандидата:

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби

Шансы Зидана получить работу на «Олд Траффорд» выше, чем у остальных – около 20% вероятности. У Нагельсманна этот показатель равен 15.5%, а у Де Дзерби – лишь около 13% шансов.

При этом стоит отметить, что именно итальянский наставник «Брайтона» является наиболее доступным вариантов для «Юнайтед», исходя из сообщений в прессе. Ведь у Зидана, похоже, будущим летом вырисовывается очередное возвращение в «Реал», где французу готовят место после Карло Анчелотти, собравшегося потренировать сборную Бразилии. Ну, а Нагельсманн лишь недавно принял бразды правления в сборной Германии – хозяйку будущего чемпионата Европы. И вряд ли юный наставник так быстро решится на смену деятельности.

Так что у нового руководства МЮ остается три варианта действий в сложившейся ситуации. Первый – подождать до конца лета, пока освободится кто-то из упомянутых выше кандидатур, выбранных в качестве фаворитов букмекерскими экспертами. Второй – поискать своего нового наставника среди других тренеров. И третий – продолжать доверять Эрику тен Хагу, в надежде на то, что голландцу все же удастся подобрать ключик к непростому «футбольному механизму» из Манчестера, с которым вот уже которому по счету тренеру так и не удается полноценно справиться.