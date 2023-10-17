Названы главные кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
В английском «Манчестер Юнайтед» грядут серьезные изменения в руководстве клуба, и по их итогам некоторые эксперты ожидают смены главного тренера команды.
В английской прессе все увереннее пишут о том, что вскоре британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф осуществит покупку 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» за более чем 1.4 миллиарда фунтов. В планах инвестора полный контроль над клубом уже через три года.
На фоне такой информации все чаще звучат и «инсайды» о скором увольнении главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага, при котором команда явно не показывает тех результатов и игры, которые ожидали болельщики. «Юнайтед» перед новым туром Английской Премьер-лиги находятся лишь на десятом месте в таблице, и не рассматриваются специалистами как реальный претендент на чемпионство. В частности, такого мнения придерживаются и аналитики известной беттинг-компании 1xbet, в чьей линии всегда есть актуальные котировки на английский футбол. И те болельщики «Ман Юнайтед», которые все еще планируют использовать свой промокод на 1xbet на сегодня на ставку, чтобы заключить пари на титул для любимой команды, наверняка заметили, что сейчас шансы «Красных дьяволов» на золотые медали оцениваются всего лишь в 4% вероятности. Это намного меньше, чем у главных фаворитов сезона.
Добавим сюда провальный старт МЮ в Лиге чемпионов, где команда проиграла два поединка кряду, и получим веские основания для смены главного тренера. А кто же может прийти вместо тен Хага? По версии экспертов букмекера 1xbet , обзор которого можно прочитать здесь, наиболее вероятными сменщиками голландского тренера являются следующие три кандидата:
- Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан
- Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн
- Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби
Шансы Зидана получить работу на «Олд Траффорд» выше, чем у остальных – около 20% вероятности. У Нагельсманна этот показатель равен 15.5%, а у Де Дзерби – лишь около 13% шансов.
При этом стоит отметить, что именно итальянский наставник «Брайтона» является наиболее доступным вариантов для «Юнайтед», исходя из сообщений в прессе. Ведь у Зидана, похоже, будущим летом вырисовывается очередное возвращение в «Реал», где французу готовят место после Карло Анчелотти, собравшегося потренировать сборную Бразилии. Ну, а Нагельсманн лишь недавно принял бразды правления в сборной Германии – хозяйку будущего чемпионата Европы. И вряд ли юный наставник так быстро решится на смену деятельности.
Так что у нового руководства МЮ остается три варианта действий в сложившейся ситуации. Первый – подождать до конца лета, пока освободится кто-то из упомянутых выше кандидатур, выбранных в качестве фаворитов букмекерскими экспертами. Второй – поискать своего нового наставника среди других тренеров. И третий – продолжать доверять Эрику тен Хагу, в надежде на то, что голландцу все же удастся подобрать ключик к непростому «футбольному механизму» из Манчестера, с которым вот уже которому по счету тренеру так и не удается полноценно справиться.
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