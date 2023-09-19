Микрозайм без процентов: особенности льготного кредитования

Микрокредит – популярный инструмент, который граждане Казахстана используют для решения проблем с деньгами. Он позволяет быстро и без лишних вопросов получить средства на карту или счет. Такие кредиты характеризуются ограниченной суммой и сроком, скоростью оформления и доступностью. Их часто оформляют для решения бытовых проблем, таких как необходимость в ремонте или поломка техники, а также для развития малого бизнеса.

Чтобы привлечь новых пользователей, многие компании предлагают клиентам оформить микрозайм под 0% при первом обращении.

Что такое микрокредит без процентов?

Микрозайм под 0% – это специальное предложение для новых клиентов МФО, при котором заемщик платит такую же сумму, которую получил, без каких-либо процентов дополнительных комиссий. Казалось бы, это замечательный вариант для заемщиков, так как они получают деньги, не переплачивая за это. Однако такой кредит имеет свои особенности и риски, о которых следует знать.

И первое, что нужно сказать – кредит не бывает совсем без переплат. Обычно формулировка “займ под 0%” говорит о сверхнизкой процентной ставки. Обычно она составляет от 0,01% до 0,1% в день.

Найти финансовые компании, которые выдают первый займ без процентов, можно на сайте LiveCredit . Это крупный онлайн-каталог, который собрал на своих страницах информацию обо всех микрофинансовых организациях Казахстана. Используя специальные фильтры можно быстро найти выгодные и подходящие для себя условия.

Главные особенности займа без процентов

Чтобы льготный кредит стал для вас выгодным предложением, нужно учитывать все нюансы.

Требования к заемщикам. Обычно микрофинансовые компании выдают кредиты под 0% на стандартных условиях, то есть дополнительных требований нет. Однако по факту многие организации отказывают клиентам с негативной финансовой историей или открытыми долгами. Ограничение срока. Это самый распространенный нюанс, которые имеет льготное кредитование. Обычно такие кредиты выдают на ограниченный срок. Например, льготные условия могут действовать только 7 дней, и если заемщик не вернет средства в полном объеме за этот период, то на всю сумму будет начислен стандартный процент. Сумма займа. Это менее распространенный нюанс, но иногда кредиты под 0% выдаются только при условии оформления договора на определенную сумму. Дополнительные комиссии. Скрытые комиссии – это дополнительные платежи, которые взимаются с заемщика за участие в акции, начисление средств или предоставление других услуг. Наличие таких комиссий увеличивает сумму долга. Большие штрафы за просрочку. Некоторые МФО компенсируют выдачу льготных кредитов повышенными штрафами за просрочку. Поэтому по таким займам часто штрафы и пеня начисляются уже с первого дня просрочки.

Однако при правильном подходе к оформлению кредитного договора и рациональном выборе МФО, акционные кредиты без переплат могут быть отличным решением.

Как избежать рисков?

Чтобы не приобрести себе новых проблем, рекомендуется:

отдавать предпочтение проверенным МФО ;

; внимательно изучить условия кредитного договора перед подписанием;

уточнить непонятные или сомнительные моменты в службе поддержки;

соблюдать свои обязательства по выплатам;

не допускать просрочки, чтобы не выплачивать штрафы.

Берите только ту сумму, которую гарантированно сможете вернуть в срок и выбирайте кредиторов с хорошей репутацией, в этом случае проблем с микрозаймами не возникнет.