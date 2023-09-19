Микрозайм без процентов: особенности льготного кредитования
19.09.2023, 8:08, Детали
Теги: Безработица, Интернет, Работа
Микрокредит – популярный инструмент, который граждане Казахстана используют для решения проблем с деньгами. Он позволяет быстро и без лишних вопросов получить средства на карту или счет. Такие кредиты характеризуются ограниченной суммой и сроком, скоростью оформления и доступностью. Их часто оформляют для решения бытовых проблем, таких как необходимость в ремонте или поломка техники, а также для развития малого бизнеса.
Чтобы привлечь новых пользователей, многие компании предлагают клиентам оформить микрозайм под 0% при первом обращении.
Что такое микрокредит без процентов?
Микрозайм под 0% – это специальное предложение для новых клиентов МФО, при котором заемщик платит такую же сумму, которую получил, без каких-либо процентов дополнительных комиссий. Казалось бы, это замечательный вариант для заемщиков, так как они получают деньги, не переплачивая за это. Однако такой кредит имеет свои особенности и риски, о которых следует знать.
И первое, что нужно сказать – кредит не бывает совсем без переплат. Обычно формулировка “займ под 0%” говорит о сверхнизкой процентной ставки. Обычно она составляет от 0,01% до 0,1% в день.
Найти финансовые компании, которые выдают первый займ без процентов, можно на сайте LiveCredit. Это крупный онлайн-каталог, который собрал на своих страницах информацию обо всех микрофинансовых организациях Казахстана. Используя специальные фильтры можно быстро найти выгодные и подходящие для себя условия.
Главные особенности займа без процентов
Чтобы льготный кредит стал для вас выгодным предложением, нужно учитывать все нюансы.
- Требования к заемщикам. Обычно микрофинансовые компании выдают кредиты под 0% на стандартных условиях, то есть дополнительных требований нет. Однако по факту многие организации отказывают клиентам с негативной финансовой историей или открытыми долгами.
- Ограничение срока. Это самый распространенный нюанс, которые имеет льготное кредитование. Обычно такие кредиты выдают на ограниченный срок. Например, льготные условия могут действовать только 7 дней, и если заемщик не вернет средства в полном объеме за этот период, то на всю сумму будет начислен стандартный процент.
- Сумма займа. Это менее распространенный нюанс, но иногда кредиты под 0% выдаются только при условии оформления договора на определенную сумму.
- Дополнительные комиссии. Скрытые комиссии – это дополнительные платежи, которые взимаются с заемщика за участие в акции, начисление средств или предоставление других услуг. Наличие таких комиссий увеличивает сумму долга.
- Большие штрафы за просрочку. Некоторые МФО компенсируют выдачу льготных кредитов повышенными штрафами за просрочку. Поэтому по таким займам часто штрафы и пеня начисляются уже с первого дня просрочки.
Однако при правильном подходе к оформлению кредитного договора и рациональном выборе МФО, акционные кредиты без переплат могут быть отличным решением.
Как избежать рисков?
Чтобы не приобрести себе новых проблем, рекомендуется:
- отдавать предпочтение проверенным МФО;
- внимательно изучить условия кредитного договора перед подписанием;
- уточнить непонятные или сомнительные моменты в службе поддержки;
- соблюдать свои обязательства по выплатам;
- не допускать просрочки, чтобы не выплачивать штрафы.
Берите только ту сумму, которую гарантированно сможете вернуть в срок и выбирайте кредиторов с хорошей репутацией, в этом случае проблем с микрозаймами не возникнет.
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