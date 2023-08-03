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Приём на службу в органы внутренних дел

03.08.2023, 10:57, Объявления
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Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское» приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ для прохождения службы в органах внутренних дел на должности:

– полицейский ППС МУ МВД России «Рыбинское» (образование среднее полное общее);
– полицейский водитель взвод комендантский по охране объектов ОВД (образование среднее полное общее, наличие водительского удостоверения);
– дознаватель (образование высшее юридическое);
– следователь (образование высшее юридическое);
– младший инспектор дежурной группы ОР ДПС МУ МВД России «Рыбинское» по категории младшего начальствующего состава (образование среднее, высшее; наличие водительского удостоверения)
– участковый уполномоченный полиции (образование среднее профессиональное / высшее).

На службу в органы внутренних дел могут поступать граждане, достигшие возраста 18 лет.

Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел составляет: 35 лет – для замещения должностей в органах внутренних дел младшего начальствующего состава, 40 лет – среднего начальствующего состава.

Требования к кандидатам:

– образование не ниже среднего общего (для должностей младшего начальствующего состава), среднего профессионального (для должностей среднего начальствующего состава);
– отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной), прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам;
– отсутствие гражданства (подданства) иностранного государства.

Денежное довольствие сотрудников в месяц составляет у офицерского состава от 32 250 рублей.

Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС). Выплачиваются: материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания ежегодно к отпуску.

По вопросу трудоустройства обращайтесь в отдел по работе с личным составом по адресу: гор. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 51, каб. 40а, с 14:00 до 18:00, тел. +7 (4855) 22-80-21.




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