Альтернативные пути переподготовки на воспитателя: онлайн-курсы и дистанционное обучение

Переподготовка на воспитателя обычно занимает много времени, требует получения полноценного второго образования. Такое обучение сложно совмещать с текущей трудовой деятельностью. На смену классическому обучению приходят дистанционные технологии и онлайн-курсы.

Плюсы дистанционного обучения

Если запланирована https://ooo-ado.ru/stm_lms_course_category/perepodgotovka-na-vospitatelya/ переподготовка на воспитателя, одним из лучших решений станет прохождение онлайн-курсов с применением дистанционных технологий. Подобный подход позволяет обучаться по новому профилю без лишних затрат времени.

Можно выделить следующие достоинства онлайн-курсов на воспитателя:

Изучение только необходимых дисциплин. Программа переподготовки включает только нужные дисциплины без дополнительных предметов. Последние часто входят в учебный план второго высшего образования для общего развития. Не требуется очное посещение занятий. Все дисциплины изучаются посредством специальной образовательной среды, которая становится доступной после введения логина и пароля. Здесь проводятся вебинары, проходят зачеты и экзамены в тестовой форме. Доступны учебники и пособия для обучения. В образовательной среде в режиме онлайн предоставляется доступ к учебным и лекционным материалам. При этом не требуется покупка дополнительных учебников, ведь все необходимое становится доступным в электронном виде. Предоставляются документы государственного образца. После успешного освоения необходимых дисциплин проводятся экзамены. Затем предоставляется диплом о переподготовке, акт аттестационной комиссии. Присваивается новая квалификация воспитателя. Такие документы достаточные для трудоустройства, принимаются наравне с обычным дипломом об образовании.

Основным плюсом становится простота поступления. Достаточно выбрать подходящую программу обучения по специальности и продолжительности курса. Затем потенциальный слушатель направляет заявление на обучение, вносит оплату и получает доступ для прохождения специальности. После завершения образования предоставляется диплом о переподготовке с присвоением квалификации.