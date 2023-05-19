Голосовать станет проще

В мэрии Рыбинска прокомментировали ситуацию с образцами заполнения бюллетеней на предстоящих праймериз ЕР .

– Разве несколько депутатов могут занимать одно место? Так зачем же нам путать избирателей? – рассказал источник в мэрии.

По его словам, изначально предполагалось, что избирателям предложат единого кандидата, что вполне соответствует политики суверенной демократии, но что-то пошло не так.

– Мы не исключаем, что появление неких «списков» кандидатов было спланированной диверсией деструктивных сил, представляющих интересы так называемых либералов, – отметил собеседник. – Хотя нельзя исключить и иностранное влияние.

В пользу последней версии, говорит и то, что все программное обеспечение разработано на «мертвом языке» (английском – ryb.ru).

– Безусловно, к выборам мы учтем все варианты вмешательства и исключим возможность для недружественного влияния на итоги будущего голосования, – считает источник.

Так, сайт электронного голосования в ближайшие получит новый адрес – 屁吉.伊艾儿.艾儿伊吾 , а для удобства избирателей в списках останется только по одному кандидату.

– Повторюсь, зачем путать голосующих какими-то другими фамилиями? Главное, чтобы было поле где надо поставить галочку, – добавил представитель мэрии.