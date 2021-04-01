Сайт ryb.ru купила китайская компания TaoTио (今日头条)
 

Сайт ryb.ru купила китайская компания TaoTио (今日头条)

01.04.2021, 0:00, Эксклюзив
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По информации «Рыбинского еженедельника» сайт ryb.ru был выкуплен китайской госкопораций Beijing ByteDance Technology Co (сервисом TaoTио – 今日头条).

– Мы вели переговоры два года, с тех пор как нас посетила делегация из мэрии Рыбинска во главе с руководителем отдела ЖКХ и известной в Китае моделью, – пояснила представитель компании.

– Ничего личного, просто бизнес, – ответил представитель ryb.ru.

В официальном комментарии компартии Китая сообщается, что КНР рассматривает Рыбинск как объект серьезных инвестиций, в том числе и с учетом будущих выборов.

– Он просто красивый, – сказала Гау Джиаги, представитель компании.

Видеокомментарий доступен по ссылке – facebook.com/100051599243855/videos/286919169704722.

Сумма сделки не разглашается, но в РКН сообщили, что предустановка российских приложений предусмотрена законодательством РФ и сделка не нарушает действующее законодательство РФ.



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