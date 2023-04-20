Влажный корм для домашнего питомца: как выбрать ветеринарный рацион ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Влажный корм для домашнего питомца: как выбрать ветеринарный рацион

20.04.2023, 21:46, Рекомендуем
Теги: ,

При болезни собаки или кошки и ее отказе от привычной еды владелец вынужден подбирать новый рацион. Ветеринар назначает специальное питание, нередко предлагает перевести животное на влажный корм — такой продукт содержит натуральное мясо, поэтому более привлекателен и лучше насыщает. Многие производители учитывают эти потребности домашних питомцев и выпускают ветеринарный корм для кошек и собак.

Нюансы покупки лечебного корма

  1. Приобретайте корм с учетом рекомендаций врача:
  • для снижения массы тела назначают низкокалорийную диету. Уменьшение количества привычного корма вряд ли даст эффект — животное станет беспокоиться и чаще выпрашивать еду;
  • для набора веса, наоборот, подбирают корм повышенной питательной ценности. Подойдут влажные составы: паштеты, муссы, мягкие кусочки в соусе и желе;
  • для котов и собак с диагнозом «диабет» покупают корм, в котором содержатся углеводные компоненты с низким гликемическим индексом и нет подсластителей;
  • в случае проблем с пищеварением выбирают высококалорийный корм со сниженным содержанием жиров и повышенным — белков. Диеты для питомцев с болезнями желудочно-кишечного тракта выпускают большинство производителей, их несложно найти. Например, специализированный корм для кошек Advance купить можно по интернету с доставкой;
  • для животных с заболеваниями сердца берут рационы, в которых много калия и магния.
  1. Внимательно изучайте состав:
  • источниками белка должны быть свежее и дегидрированное мясо, рыба, субпродукты, яйца. Желательно, чтобы мясные ингредиенты составляли основу корма — на это указывает их наличие в начале списка компонентов;
  • источников углеводов должно быть поменьше. При этом некоторые ветеринарные рационы содержат от 50 % растительных ингредиентов — такие продукты покупают в случае, если диета рассчитана на короткий срок, до достижения эффекта. Во влажных кормах растительные компоненты часто отсутствуют полностью.
  1. Ищите ветеринарный корм в зоомагазинах — в супермаркете или на рынке у дома таких товаров, как правило, нет. На упаковке стоит пометка: Veterinary Diets и т.п.
  2. Для начала покупайте небольшое количество корма. Специализированные рационы дороже обычных, поэтому будет обидно, если животное от новой еды откажется.

Выбор лечебного корма доверяйте ветеринару. И помните, что диетологи рекомендуют использовать при кормлении домашних животных влажные рационы, которые лучше усваиваются и восполняют недостаток воды в организме.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / В Рыбинске начали обработку территорий от клещей

17.04 / В медицинской диагностике не бывает мелочей: важность моек для эндоскопов

12.04 / В чем разница между ингалятором и небулайзером?

07.04 / Нижнее белье: что следует знать о правильном выборе?

30.03 / Кальян и электронные сигареты: альтернатива традиционному курению

27.03 / Слуховые аппараты: улучшение слуха и качества жизни

23.03 / Правила правильного общения — как не испортить любой разговор

16.03 / Увеличиваем урожайность: все, что нужно знать о теплицах и парниках

15.02 / Рыбинцы могут сдать старые автомобильные покрышки

01.02 / Заказать пиццу в Ярославле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика