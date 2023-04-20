Влажный корм для домашнего питомца: как выбрать ветеринарный рацион

При болезни собаки или кошки и ее отказе от привычной еды владелец вынужден подбирать новый рацион. Ветеринар назначает специальное питание, нередко предлагает перевести животное на влажный корм — такой продукт содержит натуральное мясо, поэтому более привлекателен и лучше насыщает. Многие производители учитывают эти потребности домашних питомцев и выпускают ветеринарный корм для кошек и собак.

Нюансы покупки лечебного корма

Приобретайте корм с учетом рекомендаций врача:

для снижения массы тела назначают низкокалорийную диету. Уменьшение количества привычного корма вряд ли даст эффект — животное станет беспокоиться и чаще выпрашивать еду;

для набора веса, наоборот, подбирают корм повышенной питательной ценности. Подойдут влажные составы: паштеты, муссы, мягкие кусочки в соусе и желе;

для котов и собак с диагнозом «диабет» покупают корм, в котором содержатся углеводные компоненты с низким гликемическим индексом и нет подсластителей;

в случае проблем с пищеварением выбирают высококалорийный корм со сниженным содержанием жиров и повышенным — белков. Диеты для питомцев с болезнями желудочно-кишечного тракта выпускают большинство производителей, их несложно найти. Например, специализированный корм для кошек Advance купить можно по интернету с доставкой;

купить можно по интернету с доставкой; для животных с заболеваниями сердца берут рационы, в которых много калия и магния.

Внимательно изучайте состав:

источниками белка должны быть свежее и дегидрированное мясо, рыба, субпродукты, яйца. Желательно, чтобы мясные ингредиенты составляли основу корма — на это указывает их наличие в начале списка компонентов;

источников углеводов должно быть поменьше. При этом некоторые ветеринарные рационы содержат от 50 % растительных ингредиентов — такие продукты покупают в случае, если диета рассчитана на короткий срок, до достижения эффекта. Во влажных кормах растительные компоненты часто отсутствуют полностью.

Ищите ветеринарный корм в зоомагазинах — в супермаркете или на рынке у дома таких товаров, как правило, нет. На упаковке стоит пометка: Veterinary Diets и т.п. Для начала покупайте небольшое количество корма. Специализированные рационы дороже обычных, поэтому будет обидно, если животное от новой еды откажется.

Выбор лечебного корма доверяйте ветеринару. И помните, что диетологи рекомендуют использовать при кормлении домашних животных влажные рационы, которые лучше усваиваются и восполняют недостаток воды в организме.