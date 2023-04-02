«Он не может быть нищебродом»

Накануне завтрашнего голосования в совете депутатов мэр Рыбинска провел двухчасовой стрим в социальных сетях, в ходе которого рассказал о причинах четырехкратного повышения зарплаты для руководителей города:

– Работа мэром занимает так много времени, что я даже в служебную столовую не успеваю – дома поесть некогда. Приходиться питаться по разным «Мамукам» и «Домам культуры». А знаете как там дорого? Никакой зарплаты не хватит.

Почему так происходит? Потому что, приходится постоянно работать в режиме спецоперации. Да и вообще, сейчас все непросто, цены на все зашкаливают.

Вы же знаете, что результате действий недружественных стран коммуналка у нас только в прошлом году два раза повышалась. А городские дороги настолько плохие, что только не ежемесячное техобслуживание машины уходит ползарплаты обычного рыбинца. Самолета же у меня нет.

И не забывайте, на выборы мне тоже пришлось сильно потратиться. А переехав в Рыбинск в добавок пришлось еще и трехэтажный коттедж купить, а это тоже большие деньги. Мне же землю под застройку бесплатно никто пока не дает.

И что же по вашему, я теперь должен за 120 тысяч в месяц «пахать как раб на галерах»?..

Подавляющее число пользователей сети интернет с пониманием отнеслись к проблемам мэра:

– Хороший мэр достоин хорошей зарплаты! Он не может быть каким-то нищебродом, – прокомментировал «Александр Ермилин».

– Что бы не случилось, мы вас всегда поддержим. Я на выборах за вас голосовала, а теперь готова вам на зарплату СМСками собирать! – добавила «Сладкая кошечка».

Впрочем были и критические замечания:

– Не время сейчас зарплаты поднимать, надо потерпеть. Выборы скоро. А значит власть пока должна быть ближе к народу, – считает «Дэн Доброжелательный».

На момент публикации у стрима мэра уже более миллиона просмотров и 146 тысяч лайков.

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P.S. Сейчас на «функционирование высшего должностного лица» в рыбинском бюджете заложены расходы по 376,4 тысячи рублей в месяц или 4,5 миллионов в год, на остальных чиновников – 7 млн рублей в месяц или 84,8 миллионов в год.