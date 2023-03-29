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«Современник»: Большие змеи Кавказа

29.03.2023, 7:08, Афиша
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Не прошло и трёх недель, как рыбинская делегация вернулась с церемонии вручения приза Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» за лучший фильм 2022 года.

Мероприятие прошло в московском кинотеатре «Иллюзион» — наш симпатичный ёжик присуждён большинством голосов фильму Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале». Но ещё до этого мы договорились с режиссёром о показе его картины и видео-встрече с ним в рыбинском киноклубе «Современник». Вообще мировая премьера фильма состоялась около полугода назад на открытии 32-го МКФ «Послание к человеку» в Петербурге. А на Открытом российском фестивале авторского кино «Зимний» в Москве «…Змеи» удостоены официльного приза.

Это второй фильм «невероятной трилогии» в жанре псевдодокументального кино, начало которой было положено в 2005 году дебютной работой молодого автора «Первые на Луне» («Современник» показал её чуть позже). Об окончании съёмок третьей части «Енотовый город», снятой по повести Стругацких «Малыш», мастер мистификации рассказал нам в Москве.

Чтобы напомнить зрителям особенности авторской манеры режиссёра, киноклуб показал недавно его зощенковскую экранизацию «Последняя “Милая Болгария”», также отмеченную киноклубным жюри на 43-м ММКФ. Среди её персонажей фигурирует Сергей Эйзенштейн, к творческим экспериментам которого Федорченко относится с явным интересом. Так, обозреватель «Известий» С. Сычёв считает, что и к «Большим змеям» ключ надо искать в эпопее советского классика «Да здравствует Мексика!»: «Просто Мексика превратилась в Кавказ, а всё остальное сохранилось. Прежде всего способ повествования, в котором сочетаются реальное и вымышленное, хроника, постановка — и анимация, привычный способ сторителлинга — и театр, пантомима, хореография. Перед нами игра фантазии на историческую тему, где этнография при необходимости дополняется фантастикой, анекдотами».

Причудливость и нелинейность творческого метода Федорченко можно оценить, сравнивая сценарий фильма, опубликованный в журнале «Искусство кино» №11/12 за 2018 г., с конечным результатом. Впрочем, история отношений России и Кавказа тоже богата многообразием конфликтов и разного рода культурных соприкосновений и взаимовлияний. Кроме Свердловской киностудии, где в основном проходили павильонные съёмки, творческая группа провела две длительные экспедиции в Чечню, Адыгею, Ингушетию, Северную Осетию и Кармадонское ущелье.

Кому-то из зрителей рассказ Алексея Федорченко может показаться запутанным, известный критик А. Долин оценивает его работу как «самую сложную и многослойную, при этом изящную и остроумную». Однако режиссёр и не пытается выстраивать стройную линию повествования, он хочет заинтриговать зрителя и вызвать у него желание самому разобраться в заявленной теме. Ведь «змеи» слишком велики, чтобы полностью вместиться в один фильм…

Приглашаем тех, кого интересует современный кинематограф и отечественная история, в субботу, 8 апреля, в 17 часов в ОКЦ. Вы сможете не только увидеть оригинальное произведение киноискусства, ещё не вышедшее в прокат, но и вступить в онлайн-диалог с Алексеем Станиславовичем Федорченко.

Иван Спиридонов




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