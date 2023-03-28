Чтоб интернет-шопинг не обернулся потерей денег

– Смотрю, с какой легкостью мои коллеги делают покупки в интернет-магазинах. Понимаю, что это удобно и даже выгодно. Но сама попробовать как-то не решаюсь. Боюсь, что деньги уйдут не туда, куда нужно. Потом будешь сидеть и без денег, и без покупки. Научите, как действовать, чтобы интернет-шопинг не подвел? – Ольга Н., Ярославская область.

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Есть несколько простых правил, которые помогут обезопасить себя от потери денег при совершении интернет-покупок.

Заведите для интернет-покупок отдельную карту. Пополняйте её на нужную сумму перед покупкой. Так при любых обстоятельствах ваша основная карта и средства на ней будут в безопасности. Совершать покупки нужно только на проверенных сайтах. Цель онлайн мошенников – заманить жертву на фишинговый, то есть поддельный сайт, выманить личные и финансовые данные. Они нужны мошенникам для кражи денег. По оформлению фишинговый сайи может быть точной копией официального сайта магазина, а в названии отличаться буквально одной буквой или символом.

Как правило, люди попадают на фишинговые сайты через ссылки, которые приходят им в письмах, месенджерах или СМС. Чтобы не стать жертвой фишинга, не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, сохраняя адреса магазинов в своих закладках. Обращайте внимание, чтобы в строке браузера рядом с названием сайта был значок замочка. Скачайте с официальных страниц маркетплейсов их приложения и совершайте покупки через них.

Установите на гаждет, с которого осуществляете покупку, антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновляйте.

Замечу, Банк России за прошедший год инициировал блокировку свыше 15 тысяч ресурсов в сети. Время блокировки составило от 3 часов до нескольких дней. Количество случаев и объем хищений по сравнению с 2021 годом снизились, но по-прежнему остаются значительными. В 2022 году клиенты банков в целом по России сообщили о почти 516 тыс. случаев хищения средств при оплате товаров и услуг в интернете. Сумма ущерба составила более 2,5 млрд рублей. Будьте бдительны и осторожны при совершении покупок в интернете.