Новая жизнь старым вещам — простые советы от опытных хозяек

Достаточно просто вдохнуть новую жизнь в старые вещи решаю вечную женскую проблему “нечего надеть”. Нет необходимости снова тратить кучу денег покупая новые вещи. Разбор собственного гардероба считается полноценной генеральной уборкой шкафа, позволяющей избавится от непригодной одежды. Разбор гардероба позволит открыть новые возможности, найти новые сочетания цветов, стильные комплектации, сформировать правильные гардеробные привычки. Совершать подобную процедуру необходимо перед каждым новым сезоном.

Разбор собственного гардероба — зачем и как

Цели разбора у человека может быть самым разнообразным. Они просты, как официальный сайт Лев казино , ведь никогда не поздно навести порядок в шкафу. Вот несколько из распространенных причин:

поиск максимально функционального использования гардероба;

отсутствие вещей-клонов;

отказ от импульсивных покупок;

составление списка необходимых покупок;

приобретение недостающих “пазлов” для завершения полуготовых образов;

создание современных, свежих, элегантных образов.

Непростая задача стоит получаемого результата. Процесс достаточно трудоемкий. Необходимо одновременно быть стилистом, художником, мыслителем. Сначала необходимо достать из шкафов абсолютно все вещи. Необходимо отделить одежду по категориям: верх, низ, обувь, платья, прочее. Дальше – мерять, можно примерять один топ ко всем видам низа. Щепетильный подход подойдет женщинам, мыслящим вещами вместо комплектов. Способ мышлений отличает среднестатестическую женщину от профессионального стилиста. Созданные образы необходимо просматривать у зеркала, не Cazinos Лев зеркало. Фото каждого отдельного созданного комплекта поможет процессу разбора. Созданные фотографии помогут отобрать лучшие варианты, проанализировать имеющийся гардероб.

Однозначно выкинуть стоит одежду:

непригодную к ремонту;

выцветшую;

деформированную;

заношенную;

в катышках;

неподходящего размера.

Бывает крайне сложно выбросить старые полюбившиеся вещи.

Выброс ненужной одежды

Перед процессом избавления следует определить масштабы будущей работы. Работу необходимо выполнять постепенно. Спешка может создать лишь больший беспорядок. Грандиозные уборки совершаются поэтапно. Похвалой должен сопровождаться каждый этап. Стоит превратить генеральную уборку в приятный процесс. Выброс хлама — своеобразный процесс освобождения, создающий внутреннюю полноту, дающий ясность.

Каждая вещь обладает собственным местом. “Беспризорная” одежда повышает возможность захламления лишнего пространства. Определение места вещей возможно лишь единожды. Исключения возможны. Вещи, связанные с приятными воспоминаниями могут остаться. Ненужную одежду возможно сдать на вторичную переработку, пункты приема, комиссионные бутики, различные магазины, продать онлайн. Главная проблема не в недостаточном количестве места, а в излишке одежды. Правильный отбор гарантирует идеально помещающееся количество. Способность упрощения хранения избавляет скопления излишков.