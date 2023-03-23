Правила правильного общения — как не испортить любой разговор

Зачастую общаясь с собеседником, визави допускают вольно/невольно несколько ошибок. Дружеские выражения, произнесенные неправильным ударением, другой интонацией/жестом, делают похвалу оскорблением/уколом. Заметить мелочь может лишь собеседник.

10 привычек, способных испортить разговор

Ведя нейтральные разговоры, зачастую переходим на личности. Случайно вылетевшее слово/нежелательный жест, могут навсегда испортить самые дружеские отношения. Разумеется, если мы сразу не принесем извинение. Развлекаясь в элдорадо казино , гостю не придется выслушивать упреки в свой адрес, сотрудники официального сайта представляются верхом учтивости, воспитанности. Материал приводит примеры неправильного общения:

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Допросы с пристрастием/обесценивание чужих проблем

Подобного рода отношение выглядит эмоциональным насилием, когда чужие проблемы принижаются, личные возвышаются. Иногда это происходит по привычке либо представляется формой психологической защиты. В любом случае остается осадок.

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