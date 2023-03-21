Что дают надежные партнерские программы БК 1xBet
21.03.2023, 11:20, Детали
Теги: Интернет, Спорт, Технологии
Пройдя довольно простую процедуру регистрации, каждый совершеннолетний пользователь ПК может стать участником партнерки от букмекерской конторы 1хБет. Надежные партнерские программы БК 1xBet позволяют зарабатывать в прибыльной сфере гэмблинга без риска потерять собственные деньги, так как вебмастер не делает ставки.
Задача партнера другая – привлекать новых игроков на сайт букмекера. Для этого необходимо популяризировать контору через свои источники трафика или открытые интернет-площадки. Партнер рассказывает о преимуществах букмекера, его акционных предложениях и бонусах, мотивируя начать делать ставки.
Если через реферальную ссылку, которая добавляется к каждому сообщению, переходит новый игрок, регистрируется и начинает играть, то букмекер начисляет комиссию. В начале сотрудничества она составляет 15% от суммы, которую проигрывает привлеченный игрок. С развитием своей сети аффилиатов эта комиссия может быть повышена вплоть до 25%.
Сколько же можно заработать с партнерской? Определенной цифры заработка нет, так как она полностью зависит от эффективности самого партнера. Например, его сеть аффилиатов активна и ежемесячно приносит букмекеру 5000 долларов. Значит с нее партнер получит от 750 до 1250 долларов.
Что нужно для того, чтобы стать участником программы
В надежной партнерской программе от БК 1xBet могут принимать все граждане возрастом от восемнадцати лет, у которых есть доступ в интернет. Большим преимуществом будет наличие собственных интернет-площадок, например, сайта, блога, ютуб-канали и так далее. Однако работать можно и через открытые площадки, например, форумы, комментарии.
Регистрация в программе достаточно простая:
- Переходим на сайт партнерской программы.
- Заполняем регистрационную анкету.
- Отправляем ее на рассмотрение.
- Если нарушений со стороны вебмастера нет, то на емейл ему придет письмо с активной ссылкой для авторизации в личном кабинете.
В личном кабинете партнер найдет все, что нужно для эффективной работы, от рекламных материалов на различных языках, до инструментов для отслеживания статистики. Также всегда есть возможность связаться с технической поддержкой или персональным менеджером. Они помогут решить любые возникшие вопросы, а также оптимизировать рекламные сообщения для большей эффективности.
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