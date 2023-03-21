Что дают надежные партнерские программы БК 1xBet

Пройдя довольно простую процедуру регистрации, каждый совершеннолетний пользователь ПК может стать участником партнерки от букмекерской конторы 1хБет. Надежные партнерские программы БК 1xBet позволяют зарабатывать в прибыльной сфере гэмблинга без риска потерять собственные деньги, так как вебмастер не делает ставки.

Задача партнера другая – привлекать новых игроков на сайт букмекера. Для этого необходимо популяризировать контору через свои источники трафика или открытые интернет-площадки. Партнер рассказывает о преимуществах букмекера, его акционных предложениях и бонусах, мотивируя начать делать ставки.

Если через реферальную ссылку, которая добавляется к каждому сообщению, переходит новый игрок, регистрируется и начинает играть, то букмекер начисляет комиссию. В начале сотрудничества она составляет 15% от суммы, которую проигрывает привлеченный игрок. С развитием своей сети аффилиатов эта комиссия может быть повышена вплоть до 25%.

Сколько же можно заработать с партнерской? Определенной цифры заработка нет, так как она полностью зависит от эффективности самого партнера. Например, его сеть аффилиатов активна и ежемесячно приносит букмекеру 5000 долларов. Значит с нее партнер получит от 750 до 1250 долларов.

Что нужно для того, чтобы стать участником программы

В надежной партнерской программе от БК 1xBet могут принимать все граждане возрастом от восемнадцати лет, у которых есть доступ в интернет. Большим преимуществом будет наличие собственных интернет-площадок, например, сайта, блога, ютуб-канали и так далее. Однако работать можно и через открытые площадки, например, форумы, комментарии.

Регистрация в программе достаточно простая:

Переходим на сайт партнерской программы.

Заполняем регистрационную анкету.

Отправляем ее на рассмотрение.

Если нарушений со стороны вебмастера нет, то на емейл ему придет письмо с активной ссылкой для авторизации в личном кабинете.

В личном кабинете партнер найдет все, что нужно для эффективной работы, от рекламных материалов на различных языках, до инструментов для отслеживания статистики. Также всегда есть возможность связаться с технической поддержкой или персональным менеджером. Они помогут решить любые возникшие вопросы, а также оптимизировать рекламные сообщения для большей эффективности.