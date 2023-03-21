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Рыбинск украсят более ста тысяч цветов

21.03.2023, 11:30, Новости
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В этом году Рыбинск украсят 39 городских клумб и две объёмные цветочные фигуры. Цветами засадят более 5,5 тысяч квадратных метров территории.

Первые оформленные клумбы в городе появятся в преддверии празднования Дня Победы. Это цветники и рабатки у мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне: на Аллее Славы, у памятников генералу Харитонову, Зое Космодемьянской, на бульваре 40 лет Победы, в микрорайоне Слип.

– Далее постепенно будут засаживаться клумбы в разных микрорайонах. В этом году делаем две новые – на Комсомольской площади и на улице Кирова у стелы. В начале лета начнем формировать цветочные фигуры «Царь –рыба» и «Рыба на волне» на Волжской набережной – Никольском и Лоцманском бульварах, – рассказала заместитель директора МУП «ДЭС» Елена Дементьева.

Для городских клумб традиционно приобретают неприхотливые к условиям произрастания растения. Это петуния, бархатцы, цинерария и сальвия. Для цветочных фигур используют – сантолину, ахирантес, альтернатеру, эхиверию, фестук, отметили в администрации Рыбинска.

– Если смотреть на фотографии полувековой давности, Рыбинск был зеленым городом с красивыми клумбами. Наша задача сохранить эту традицию, но с учетом современных тенденций. Город должен быть эстетичным и красивым: ухоженные деревья, аккуратные клумбы, подстриженный кустарник. Ставлю эту задачу коммунальным службам, – сказал глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Первыми в Рыбинске зацветут тюльпаны. 16 тысяч луковиц высадили специалисты осенью на видовых клумбах, расположенных на транспортных развязках в районе Соборной, Советской площади, на спуске улицы Стоялой. Рыбинцев будут радовать новые сорта тюльпанов – «Барселона», «Мемфис», «Джамбо».

На летнее устройство цветников и клумб из городского бюджета выделено более 3,2 млн рублей. Высадку цветов специалисты завершат в конце июня и будут ухаживать за посадками в течение лета.




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