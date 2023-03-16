По 400 млн рублей в год. Рыбинску обещают деньги на ремонт теплотрасс

Увеличение финансирования проекта модернизации городской системы теплоснабжения в ходе рабочего визита в город подтвердил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В конце 2022 года Рыбинск выделил на теплосети 50 млн рублей и при поддержке губернатора получил из областного бюджета дополнительно еще 50 млн. Средства были направлены на ремонт восьми участков системы теплоснабжения микрорайона Полиграф. В настоящее время работы продолжаются, отметили в администрации города.

В этом году Рыбинск получит 400 млн рублей на продолжение капитального ремонта теплосетей. Еще 400 млн рублей – в 2024 году.

Отметим, на 1 января 2023 года задолженность ООО «Рыбинская генерация» перед ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» за поставленный газ составляла 1 млрд 359 млн рублей (более свежие данные не публиковались).

– Состояние сетей в Рыбинске критическое. Износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос. Часть денег добавит городской бюджет. Это поможет радикально изменить ситуацию с теплоснабжением. Готовьте проектно-сметную документацию на перспективу, – отметил Михаил Евраев, губернатор Ярославской области.

Теплоснабжающим предприятием города составлена проектно-сметная документация на ремонт теплосетей на улицах Свободы, Пушкина, Радищева, Фурманова, Олега Кошевого, Рапова, Лизы Чайкиной. Документация уже проходит госэкспертизу. Масштабные работы на этих участках планируют начать к лету.

По словам генерального директора ООО «Рыбинская генерация» Виктора Тамарова, проектно-сметная документация уже готова и находится на государственной экспертизе. По итогам года будут заменены 15 участков теплотрассы общей протяженностью около 5 километров в двухтрубном исполнении.

Важный вопрос в присутствии губернатора поднял глава города Дмитрий Рудаков – о заработной плате рабочих ремонтных бригад. После смены собственника, когда количество аварийных бригад было сокращено до минимума, коллектив предприятия нуждается в кадровом укреплении, в первую очередь, специалистами рабочих специальностей. С учетом будущих объемов капитального ремонта в штате предприятия должно быть не менее девяти ремонтных бригад.

– Заработная плата слесарей составляет 34-36 тысяч рублей. Это слишком мало для квалифицированных специалистов, и ослабляет конкурентоспособность предприятия на рынке труда. Пока нашли выход самостоятельно, с апреля заработная плата будет проиндексирована, – сказал Дмитрий Рудаков.

Дополнительно вопрос по заработной плате рабочих на предприятии смогут рассмотреть в рамках компетенции областного департамента регулирования тарифов.

Напомним, по условиям концессионного соглашения, ООО «Рыбинская генерация» получило в безвозмездное пользование муниципальное имущество на 20 лет. При этом предприятие обязалось осуществить инвестиции в ремонт и реконструкцию сетей и котельных в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть, за счет повышения тарифа).