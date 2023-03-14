Падает все, кроме цен

В феврале стоимость минимального набора продуктов питания выросла всего на 0,5 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области больше всего подорожали: лук репчатый — на 27,3%, морковь — на 6,9%, и баранина — на 6,3%.

Наиболее заметно подешевели: маргарин — на 5,4%, хлебобулочные изделия и горох с фасолью — на 3,0%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась с 5 144 рублей до 5 169 рублей.

Отметим, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) упали на 3,4 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9 процента.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5 процента.

В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:

– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;

– обрабатывающие производства — на 3,6%;

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

