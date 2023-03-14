Падает все, кроме цен
14.03.2023, 11:22, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
В феврале стоимость минимального набора продуктов питания выросла всего на 0,5 процента.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области больше всего подорожали: лук репчатый — на 27,3%, морковь — на 6,9%, и баранина — на 6,3%.
Наиболее заметно подешевели: маргарин — на 5,4%, хлебобулочные изделия и горох с фасолью — на 3,0%.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась с 5 144 рублей до 5 169 рублей.
Отметим, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.
Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) упали на 3,4 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9 процента.
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5 процента.
В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:
– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;
– обрабатывающие производства — на 3,6%;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
508,94
|
643,34
|
636,18
|
98,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
281,60
|
93,58
|
93,87
|
100,3%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
163,57
|
193,64
|
190,83
|
98,5%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
669,08
|
94,45
|
100,36
|
106,3%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
173,16
|
201,68
|
202,02
|
100,2%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
276,00
|
15,22
|
16,1
|
105,8%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
829,62
|
123,68
|
124,44
|
100,6%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
120,39
|
71,33
|
70,23
|
98,5%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
240,98
|
127,33
|
120,49
|
94,6%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
276,96
|
42,61
|
41,54
|
97,5%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
65,79
|
599,13
|
603,08
|
100,7%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
371,08
|
309,94
|
309,23
|
99,8%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
714,97
|
147,05
|
148,95
|
101,3%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
74,26
|
109,43
|
111,39
|
101,8%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
59,45
|
99,93
|
99,08
|
99,1%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
265,26
|
15,5
|
15,47
|
99,8%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
340,78
|
20,35
|
19,88
|
97,7%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1394,76
|
59,44
|
58,12
|
97,8%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,18
|
5,31
|
5,23
|
98,5%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1980,57
|
122,37
|
120,48
|
98,5%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
46,17
|
77,05
|
76,95
|
99,9%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
49,96
|
472,65
|
478,78
|
101,3%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
82,73
|
533,19
|
517,06
|
97,0%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
103,98
|
43,71
|
43,33
|
99,1%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
50,42
|
24,66
|
25,21
|
102,2%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
60,30
|
37,81
|
36,68
|
97,0%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
99,48
|
48,29
|
49,74
|
103,0%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
29,30
|
360,13
|
366,25
|
101,7%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
22,41
|
63,03
|
65,36
|
103,7%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
53,10
|
69,52
|
88,5
|
127,3%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
44,37
|
121,04
|
129,41
|
106,9%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
246,71
|
36,9
|
37,01
|
100,3%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
108,40
|
160,95
|
168,02
|
104,4%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5144,24
|
5169,28
|
100,5%
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