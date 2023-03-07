Очередное поражение Милана в еврокубках: ЛЧ сезона 2021-22

В число итальянских футбольных грандов входит одна из старейших команд страны – Милан. Это самый титулованный клуб Италии, который находится на втором месте по количеству побед в Лиге Чемпионов. Однако в последнем десятилетии команду преследуют неудачи на всех турнирах. Сезон 2021-22 в ЛЧ не стал исключением. Если вы верите, что “россонери” смогут вернуть былую славу, сделать ставки онлайн можно на 1xBet .

В том розыгрыше ЛЧ миланцы стартовали с группы “В”. Другими участниками четверки стали:

португальский Порту;

английский Ливерпуль;

испанский Атлетико Мадрид.

У двух последних команд было больше шансов на борьбу за первую строчку. Однако “россонери” также могли сражаться за второе или третье место, поскольку лишь незначительно уступали конкурентам. Болельщики ждали продолжения их игры в ЛЧ или Лиге Европы. Лайв ставки на http://www.1x-bet-uz.com/live доступны для всех этапов еврокубков.

Действительно, с Порту и Атлетико миланцы играли почти на равных. Однако лидером группы сразу стал Ливерпуль, который уверенно победил в шести матчах из шести проведенных. Другие участники между собой разыгрывали оставшиеся строчки. На 1xBet сделать ставки онлайн можно на игры всех перечисленных команд.

Как Милан сыграл в групповом туре

В первом круге групповой стадии Милан показал оглушающе разгромный результат. Из трех встреч он проиграл три:

игра с Ливерпулем закончилась 3:2;

с Атлетико – 1:2;

с Порту – 1:0.

Со старта второго круга дела “россолини” пошли немного лучше. Так, они сыграли вничью с португальцами и выиграли у Атлетико со счетом 1:0. Делай прогноз на эти клубы на 1xBet – лучшая ставка онлайн футбол доступна сразу после регистрации.

Второй матч с Ливерпулем миланцы так же проиграли, поэтому по итогу смогли набрать лишь 4 балла. Такой итог был разгромным, ведь клуб остался на последней строчке, пропустив на третью позицию Порту, у которого было 5 очков. Атлетико смог набрать 7 баллов и вышел на вторую позицию. Лучшие ставки онлайн на футбол от 1xBet можно с выгодой делать на подобные результаты.

По мнению аналитиков, Милан показал неплохую игру во второй половине группового тура, поэтому им совсем немного не хватило для продолжения игры уже в Лиге Европы. Но подготовка и общее состояние команды сказалось на ее выступлении и стало очередным сигналом к работе над ошибками. Делайте ставки на 1xBet, если вы уверены, что у клуба получится преодолеть черную полосу.