Современные финансовые пирамиды действуют в интернете

В 2022 году Банк России выявил почти 5 тысяч нелегальных компаний и финансовых пирамид. Это на 85% больше, чем годом ранее.

Практически все мошенники действовали в Интернете. В среднем на время от выявления нелегала до публикации информации о нем на сайте Банка России уходит 5 дней. Эти сведения передаются в правоохранительные органы. Только в прошлом году по материалам Банка России было заблокировано почти 9 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях, возбуждено более 100 уголовных дел.

Однако современные технологии позволяют мошенникам создавать новые проекты быстро и без больших вложений. Остановившись более подробно на финансовых пирамидах, эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко рассказал – как не стать их жертвой, рассказывает:

Большинство современных финансовых пирамид ведут свою противозаконную деятельность на пространстве Интернета. Все чаще организаторы пирамид даже не утруждают себя созданием сайта, а работают через различные мессенджеры.

Как распознать финансовую пирамиду? Что должно насторожить?

– Во-первых, то, что обещают очень высокую доходность даже при небольших финансовых вложениях за весьма короткое время.

– Во-вторых, то, что предлагают вложиться в «модную» сферу – например, в криптовалюту, производство высокотехнологичной аппаратуры и так далее – не вдаваясь в подробности этих инвестиционных проектов.

– В-третьих, просят привести в проект новых участников – для его успешной раскрутки и получения бонусов.

Финал у всех пирамид предсказуемый – проект закрывается, его участники теряют вложенные деньги.

Наш совет – проверяйте легальность финансовых организаций, прежде чем начать с ними взаимодействовать. Это можно сделать на главной странице сайта Банка России. Там же опубликован предупредительный список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Будьте бдительны в финансовых вопросах!