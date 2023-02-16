Дмитрий Губерниев 5 дней прожил в Рыбинске

Известный спортивный комментатор прожил 5 дней в городе Рыбинск. 48-летний Дмитрий Губерниев отправился в Ярославскую область, где живет немало игроков казино Vavada , в рабочую командировку. Именно отсюда журналист запланировал комментировать гонки чемпионата PARI и пятого этапа PARI Кубка России (биатлон).

Спортивные соревнования состоялись в «Демино»- лыжно-биатлонном центре и продлились 4 дня – с 12 по 16 января. В соцсетях опытный комментатор делился своими впечатлениями от времяпровождения в городе – днем журналист работал, а вечером посещал тренировки и баню. Комментировать гонки Губерниеву посчастливилось из отдельного кабинета. Специально для своих многочисленных подписчиков он провел по нему экскурсию.

Что оказалось в кабинете журналиста?

В кабинете Дмитрия Губерниева нашлось место для подарков от спортивного центра. Также здесь находилось несколько мониторов и целая банка меда, презентованная в качестве подарка мамой комментатора.

О своей активности почетный гость делился в собственном Телеграм-канале. Он рассказал, что провел блестящие тренировки, отлично поел и лег спать. Ведь уже в понедельник на телеканале «Матч» в 10:20 снова начнется биатлон. Данное спортивное событие оказалось одним из самых любимых для журналиста. Отдельное внимание он уделил многочисленным болельщикам. Через день российский телеведущий признавался в искренней любви к зрителям чемпионата по биатлону. В одном из постов своего Телеграм-канала Лауреат премии ТЭФИ рассказал, что страна любит комментатора, а тот в свою очередь любит свою страну.

Как телеведущий исполнил мечту местной жительницы?

Во время долгожданного спортивного праздника главный редактор ВГТРК решил исполнить заветную мечту пожилой жительницы города Рыбинск. Уже 20 лет пенсионерка по имени Татьяна Головкина неустанно следит за событиями, которые касаются биатлона. Ее заветной мечтой долгое время было знакомство с известным российским комментатором. Об этом телеведущему рассказал Дмитрий Рудаков, занимающий должность главы города.

74-летняя пенсионерка следит за всеми спортивными соревнованиями уже 20 лет. Начиная с 2018 года, Татьяна Головкина записывает достижения российских биатлонистов в свой дневник. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте Дмитрий Рудаков. Пенсионерка приехала в Демино в этом году впервые и рассказала чиновнику, что мечтает увидеть вживую атмосферу Чемпионата России. Также она поведала, что ее давняя мечта – знакомство с Дмитрием Губерниевым. Наконец-то, заветное желание пожилой болельщицы сбылось.

Результаты поездки

В разговоре с «Матч ТВ» бывший спортсмен поведал о том, что ему удалось после поездки привлечь внимание общественности к проблемам детско-юношеского биатлона. По его словам, для юных спортсменов в Рыбинске уже скоро будут куплены новые винтовки. Основной проблемой он считает условия, в которых тренируются будущие чемпионы. Журналист рассказал, что на территории спортивной школы им. Алексея Проскурова и юные спортсмены, и их тренеры не имеют винтовок.

До сих пор известный журналист продолжает общение с родителями детей-спортсменов. Они поведали, что проблемы в Рыбинске понемногу решаются. Вся поступающая информация лично проверяется комментатором. Если полученные им сведения соответствуют действительности, обязательно следует соответствующая реакция. Своим девизом Дмитрий Губерниев считает: «делай добро и бросай его в воду». А в своих эфирах он часто обращает внимание на проблемы в городе. Уже в ближайшее время должны быть приобретены винтовки для молодых спортсменов в Рыбинске.

Как отметил журналист, СБР не желает участвовать в этом благородном деле. И несмотря на встречи Майгурова с руководителями регионов, все проблемы озвучиваются жителями города. Телеведущий подчеркнул, что подобными вещами стоит заниматься всем вместе. При этом от встреч, которые не приносят никакой пользы, лучше отказаться.