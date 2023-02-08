АО «ГК «ЕКС» строит волейбольный центр, который станет местом притяжения жителей Ярославля

Скоро жители Ярославля и области получат отличный подарок – современный волейбольный центр, который придаст новый импульс развитию спорта в регионе.

Недавно на объекте, который является знаковым для области, побывал секретарь Совбеза и глава наблюдательного совета российской волейбольной федерации Николай Патрушев. Во время визита он отметил эффективное ведение работ. Напомним, строительство центра по госконтракту с лета 2021 года ведет группа компаний «ЕКС», которая занимается возведением трех основных блоков. Строители оборудуют здесь зал для тренировок на 500 человек, бассейн с дорожками протяженностью 25 м, фитнес-зону, место для занятий пляжным спортом с искусственным подогревом песка.

Со времени старта стройки «ЕКС» проделала значительную работу. Стройплощадка очищена от насаждений, вывезен значительный объем болотистого грунта. Чтобы заместить его, потребовалось привезти 160 тыс. кубометров песка и гравия. Кроме того, строители забили 1500 свай, наладили водоотведение, проложили основные инженерные сети протяженностью 2,5 км, залили 97% монолитных железобетонных конструкций, приобрели оборудование для вентиляции и организации тепловых пунктов.

«Работа идет в две смены, на площадку ежедневно выходят 250 человек. В ближайшие недели, с открытием новых участков работ, их количество вырастет, это вполне оправдано, ведь идет строительство центра, равного которому еще нет в России. Планируем закончить строительно-монтажные работы до конца текущего года», – прокомментировал председатель совета директоров «ЕКС» Максим Крылов.

Напомним, строительства спорткомплекса начато по инициативе Ярославской области. Проект поддержал президент России Владимир Путин. По мнению Николая Патрушева, новый центр станет точкой притяжения жителей Ярославля и региона в целом.