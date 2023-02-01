Заказать пиццу в Ярославле

Пицца – одно из самых популярных блюд во всем мире. Ее заказывают как самые требовательные гурманы, так и те, кто просто любит вкусно поесть. Это открытая итальянская лепешка, зачастую круглая, сочетающая в себе сразу несколько преимуществ. Делается на тонком, хрустящем тесте с бортиками. Для начинки используют разные ингредиенты. Добавляют соус, зелень, сыр.

Когда планируются посиделки с друзьями, мероприятие или просто не хочется готовить, многие предпочитают заказать пиццу. Она сытная, питательная и утоляет голод надолго. Разрезанная на несколько кусочков, открытая итальянская лепешка станет отличным дополнением дружеской беседы, веселых посиделок. Ее часто покупают как основное угощение для праздника, в том числе детского.

Как оформить заказ

Самую вкусную и ароматную пиццу готовят в ресторане «Фарфор». Здесь работают опытные пиццайоло, точно знающие все способы и технологии. Используют специальное оборудование, свежие и качественные ингредиенты. Делают блюда по классическим или оригинальным, собственным рецептам. Доставка пиццы осуществляется собственной курьерской службой. Часы работы – с 11:00 до 23:00. Еду всегда привозят вовремя. Узнать сроки можно на сайте.

Оформить заказ можно тремя разными способами. Первый – на сайте. Необходимо нажать на кнопку Хочу возле понравившейся позиции, а потом заполнить заявку. Можно также сделать покупку через мобильное приложение для смартфона или позвонив по телефону. Оплата доступна как сразу при создании заявки, так и по факту получения курьеру. Сразу после первого заказа начинают накапливаться бонусы.

Какую пиццу выбрать

В каталоге очень много позиций, отличающихся по набору ингредиентов. Если интересует доставка еды в ресторане « Фарфор », сразу стоит выбрать подходящие блюда. По каждому есть подробный перечень компонентов, чтобы было проще определиться. Среди самых популярных предложений такие:

Чикен Чиз. Делается из варено-копченой куриной грудки, томатов, сыра моцарелла и сырного соуса;

Ветчина и грибы. Основные ингредиенты указаны в названии. К ним добавляют томатный соус и сыр моцарелла;

Мясная. Для приготовления используют ветчину, полукопченую колбасу, сырокопченый бекон, пряный томатный соус, сыр.

Оригинальное предложение – сладкие пиццы с шоколадом, ягодами, фруктами.