Так тепло или деньги?

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков объявил состав технического совета, который будет контролировать состояние коммунальных сетей и назвал нового руководителя ООО «Рыбинская генерация».

— Исполнительную функцию будет выполнять генеральный директор — Виктор Тамаров. Его общий стаж работы в энергетике 24 года. Сергей Сонин приглашен для участия в работе технического совета, который будет участвовать в формировании инвестиционной и ремонтной программ. Евгений Магер как никто другой разбирается в вопросах городской системы теплоснабжения. Он станет советником и примет активное участие в управлении предприятием. Задачей Алексея Рябченкова как руководителя областного департамента ЖКХ будет обеспечение условий для получения федерального финансирования на ремонт сетей, — сообщил Дмитрий Рудаков в социальных сетях.

Напомним, Виктор Тамаров ранее был депутатом Ярославской областной Думы на профессиональной основе, но приговор суда стоил ему полномочий. Причина – фактическое банкротство руководимой им АО «Ярославская генерирующая компания».

В 2017 году Ленинский районный суд Ярославля вынес в отношении нового руководителя РГ приговор, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Виктора Тамарова приговорили к лишению свободы на 1 год и 8 месяцев условно. Затем депутат попал под амнистию, наказание и судимость с него были сняты.