Так тепло или деньги? ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Так тепло или деньги?

18.01.2023, 19:09, Новости
Теги: , , , ,

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков объявил состав технического совета, который будет контролировать состояние коммунальных сетей и назвал нового руководителя ООО «Рыбинская генерация».

— Исполнительную функцию будет выполнять генеральный директор — Виктор Тамаров. Его общий стаж работы в энергетике 24 года. Сергей Сонин приглашен для участия в работе технического совета, который будет участвовать в формировании инвестиционной и ремонтной программ. Евгений Магер как никто другой разбирается в вопросах городской системы теплоснабжения. Он станет советником и примет активное участие в управлении предприятием. Задачей Алексея Рябченкова как руководителя областного департамента ЖКХ будет обеспечение условий для получения федерального финансирования на ремонт сетей, — сообщил Дмитрий Рудаков в социальных сетях.

Напомним, Виктор Тамаров ранее был депутатом Ярославской областной Думы на профессиональной основе, но приговор суда стоил ему полномочий. Причина – фактическое банкротство руководимой им АО «Ярославская генерирующая компания».

В 2017 году Ленинский районный суд Ярославля вынес в отношении нового руководителя РГ приговор, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Виктора Тамарова приговорили к лишению свободы на 1 год и 8 месяцев условно. Затем депутат попал под амнистию, наказание и судимость с него были сняты.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Не теплом так катаньем

12.01 / В Рыбинске капитально отремонтируют школу № 15 имени Н.И. Дементьева

12.01 / АО «ГК «ЕКС» – в числе лидеров по строительству медицинских объектов

10.01 / В Рыбинске идут работы по капитальному ремонту МКД

29.12 / В Рыбинске продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Зачерёмушном районе

27.12 / Итоговая пресс-конференция главы и новые светофоры

24.12 / Концессию нагреют снегом

22.12 / О «Бурлаке» замолвите слово

21.12 / Покупка франшизы в 2023-м: основы и перспективы

20.12 / Новости администрации Рыбинска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика