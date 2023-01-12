Каждый россиянин имеет право списать долги? Это правда?!

– Интернет пестрит рекламой о том, что каждый россиянин раз в пять лет может списать все свои долги. Хочется воскликнуть – чтоб я так жил! Набрал кредитов, займов, накопил долгов за коммуналку и пр. А потом – раз и списал. В чем прикол такой рекламы? На кого она рассчитана? – Ольга Ф, Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Безусловно, слепо доверять подобной рекламе опасно, велик шанс нарваться на мошенников. Кроме того, такая реклама вводит людей в заблуждение – якобы, по кредитам можно и не платить, поскольку их можно списать. Но такого не бывает. Каждый несет ответственность за свои финансовые обязательства.

Скорее всего, через подобную рекламу продают свои услуги так называемые «раздолжнители». В лучшем случае они станут посредниками при решении вопроса о реструктуризации долга или рассрочки. Но эти меры может согласовать и сам заемщик, обратившись с заявлением в банк или МФО. При этом ему не придется платить за услугу помощникам.

Кроме того такие фирмы предлагают банкротство граждан, не объясняя, чем эта мера сильно ограничит ваши права на ближайшие годы. И опять же, за банкротство придется заплатить несколько десятков тысяч рублей.

Самый печальный для человека вариант, когда желая получить помощь, он сталкивается с мошенниками. Они обещают решить вопрос с действующими кредитами, берут деньги за свои услуги и исчезают.

Не ищите способ обойти закон, не верьте, что ваши долги могут исчезнуть при помощи «всемогущих помощников». При возникновении финансовых трудностей постарайтесь решить этот вопрос с организацией, предоставившей вам кредит или заем. Если столкнулись с мошенниками, напишите заявление в полицию. По любым вопросам работы финансовых учреждений, обращайтесь в Банк России по бесплатному телефону 8-800-300-30-00 или через интернет-приемную на сайте cbr.ru.