От черчения к физике: ОДК-Сатурн дает школьникам основы технических знаний

Рыбинский ОДК-Сатурн расширяет программу обучения школьников, теперь на предприятии будут проходить занятия по общей физике для развития компетенций, необходимых для будущей инженерной деятельности.

Курсы по физике ориентированы на детей работников ОДК-Сатурн, планирующих получить образование по конструкторско-технологическому профилю, в том числе стремящихся стать участниками образовательного проекта «Крылья Ростеха».

– В новом 2023 году мы начнем обучать школьников 8-10-х классов по расширенной программе общей физики с привлечением преподавателя РГАТУ им. П. А. Соловьева. Уже разработана новая образовательная программа, адаптированная для старшеклассников. Прием заявок начнем в январе, – сказала директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

В декабре прошлого года в ОДК-Сатурн успешно завершили курс черчения группы 45 школьников 8-11-х классов. Обучение проводили опытные преподаватели корпоративного учебного центра. В планах – продолжить обучение старшеклассников черчению.

В 2022 году ОДК-Сатурн также запустил проект «Введение в специальность «Станочник широкого профиля». Предприятие также взяло шефство над инженерными классами авиастроительного профиля и классами инженерной направленности по линии Союза машиностроителей России, открытыми в четырех рыбинских школах.

В рамках проекта «Крылья Ростеха» Госкорпорация направила на целевое обучение 350 выпускников школ. Набор в этом году расширен в связи с высокой востребованностью кадров для авиастроения. Цель проекта – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. Наряду с теорией студенты уже с первого курса получают практические производственные навыки на предприятиях авиационного кластера Ростеха. В проекте «Крылья Ростеха» участвуют 10 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска и Улан-Удэ.