Что выбрать: капсулы или гель для стирки

На полках магазинов представлено огромное разнообразие средств для стирки. У каждого из них свои свойства и особенности, поэтому выбирать такую продукцию стоит после тщательного изучения характеристик. Популярными вариантами остаются капсулы и гели для стирки.

Разновидности средств для стирки

Стиральные порошки считаются традиционным вариантом. Но у них немало недостатков, от следов, остающихся на одежде, до агрессивного состава. Для деликатных тканей и стирки в холодной воде используются гели, среди которых присутствуют детские и гипоаллергенные.

Не так давно появились капсулы Ариель https://mila.by/catalog/stirka-i-uborka/dlya-stirki/kapsuly/brand-ariel и других брендов. Их кладут непосредственно в барабан вместе с вещами и запускают стирку. Первые капсулы стоили достаточно дорого, а их оболочка иногда не до конца растворялась. У современной продукции таких недостатков нет.

Плюсы и минусы гелей и капсул для стирки

Гель выгодно отличается от стирального порошка, поскольку обладает нежной текстурой и не повреждает даже деликатные ткани. При этом он справляется с большинством загрязнений и продается в удобных канистрах. К преимуществам такой продукции относятся:

Наличие смягчающих компонентов, заменяющих кондиционер для белья;

Удобство в хранении и использовании;

Возможность стирки в холодной воде, в том числе ручной;

Отсутствие белых пятен на одежде.

Но прежде чем купить Ариель гель https://mila.by/catalog/stirka-i-uborka/dlya-stirki/geli/brand-ariel/ , важно изучить инструкцию, поскольку некоторые органические загрязнения вроде жира или масла с его помощь устранить не удастся, а дозировать гель бывает неудобно.

Перечисленные преимущества характерны и для капсул. Но они лишены некоторых минусов геля. Например, их не нужно дозировать, они занимают меньше места при хранении. Но если есть необходимость стирать небольшое количество изделий, использовать только половину капсулы невозможно. Кроме того, цена такой продукции выше, чем у геля.

Что все-таки лучше выбрать для стирки?

Для домашней стирки можно пользоваться и гелями, и капсулами. Нет необходимости выбирать только один вариант, полностью игнорируя второй. Если у обоих продуктов есть преимущества, можно использовать их все. Например, для стирки одного-двух предметов гардероба из деликатной ткани стоит выбрать гель, а для накопившейся за несколько дней одежды – капсулу.

Другой вопрос, что оба продукта нужно выбирать внимательно, отдавая предпочтение известным производителям и проверенным продавцам, чтобы не нанести вред вещам и собственному здоровью.