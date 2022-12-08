Какой выбрать нож для охоты и рыбалки?

Тот факт, что при поездке на охоту или рыбалку необходимо взять с собой нож, ни у кого не вызывает никаких сомнений. А вот процесс выбора этого самого ножа может быть сложным и совершенно непредсказуемым. Учитывая все многообразие выбора, следует понимать, на какие именно критерии следует обратить особое внимание.

Многие виды ножей выпускаются уже не первый год. Так, например, известные ножи Cold Steel радуют охотников и рыбаков, начиная с 70-х годов прошлого века. У них, к примеру, отличное качество стали, а также оригинальный дизайн – скорее всего, именно в этом кроется секрет их шальной популярности. Для того, чтобы подчеркнуть их надежность и быть уверенными в их свойствах, проводят серьезные испытания, а также подвергают их сильным нагрузкам. А все для того, чтобы покупатель мог рассчитывать на надежность и функциональность в любой, даже самой экстремальной ситуации.

Имеет ли значение размер? Многие начинающие охотники, особенно молодые и недостаточно опытные, выбирают огромные ножи, которые больше напоминают тесаки, нежели ножики, кроме того, следят за тем, чтобы все они были изготовлены по какой-то особой технологии, с каким-то ноу-хау. В принципе, их можно понять, однако стереотипы тут уже не работают.

Раз уж разговор пошел о размере, то сразу следует оговориться: таким ножом многие задачи решить просто невозможно. Например, открыть консервную банку, нарезать тонко продукты, наколоть небольшие поленья для того, чтобы разжечь костер, снять шкуру с только что убитой птицы или зверя – словом, решить любую из самых распространенных и постоянно возникающих на охоте или рыбалке задач. А потому нож должен быть средних размеров, желательно складывающимся, чтобы, с одной стороны, защитить лезвие, с другой стороны, создать безопасные условия для его хранения, с третье стороны, сохранить заточку на долгое время.

Следующий фактор, на который обращают внимание охотники и рыболовы при покупке ножа – это используемая для его производства сталь. Конечно, современные технологии далеко шагнули вперед, добавки в сталь действительно добавляют ей прочности, так что тут следует немного погуглить, чтобы понять, что эта сталь идеальна для колюще-режущих предметов.

Гораздо важнее размера считается форма клинка. При выборе просто положите нож в руку и сожмите рукой. Теперь попытайтесь порезать или заколоть какой-либо предмет. Насколько удобно держать рукоятку в руке? Не скользит ли она? Не хочет ли выбраться? Если вашей руке удобно ее держать, то это очень хорошо, значит, нож стоит того, чтобы вы обратили внимание и на другие его параметры.