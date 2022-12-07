АО «ГК «ЕКС» решают ответственные задачи: группа компаний «ЕКС» возводит объекты по всей стране

Недавно президент РФ Владимир Путин, принимая завершенные объекты в разных регионах, высоко оценил работу строителей группы компаний «ЕКС», модернизировавших очистные сооружения в Ярославской области. Не случайно специалистам компании доверяют наиболее ответственные задачи, а работают они в разных уголках России.

Весной 2022 года строители группы компаний «ЕКС» завершили строительство современного перинатального центра в Туле. Сейчас по аналогичному проекту возводится объект в Донецке. Шестиэтажный перинатальный центр на 140 коек оснастят современным оборудованием. Работа в самом разгаре – готов котлован, завершена бетонная подготовка. Предполагается, что в пик строительства на площадке будут задействованы 800 человек.

Не менее важен другой объект, который строит ГК «ЕКС» – комплекс Госархива РФ в Обнинске. Новые здания помогут восполнить нехватку площадей для хранения уникальных документов. Монолитные части трех зданий уже готовы, идет обустройство освещения фасадов. Работу завершат в следующем году.

Правительство России выделило 9,4 млрд рублей на строительство к 2024 году эко-промышленных парков. Эти объекты призваны снизить долю захораниваемых отходов, снизить нагрузку на природу и повысить качество жизни россиян. В работу активно включилась компания «ЕКС». Она построит экопарки общей площадью 110 га в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях, Ставропольском, Краснодарском и Приморском краях. Сейчас идут проектные изыскания, которые завершатся к 1 марта следующего года.

Грандиозная реставрация ждет московский Кремль, последний раз подобные работы проводились здесь в конце прошлого века. Миссию по сохранению культурного наследия страны взяла на себя ГК «ЕКС» при поддержке Минкультуры РФ. Сейчас идет комплексное научное исследование объектов. Его результаты и концепцию реставрации оценит федеральная комиссия.