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Война войной, а тариф вне расписания

21.11.2022, 18:47, Главное
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Правительство России утвердило досрочное (второе за год) повышение тарифов на жилищно-комунальные услуги.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране составит 9%, на это без учета так называемых инвестиционных надбавок (1,5%).

Напомним, последний раз тарифы повышали с 1 июля. Так, в Ярославской области их стоимость была увеличена в среднем на 4,5%.

Официально пока известно только то, что в Рыбинске подняли на 9,9% плату за содержание жилого помещения. Остальные тарифы должны утвердить в правительстве региона.

Но можно смело предположить, что в итоге тарифы на ЖКУ за год вырастут примерно на 14 процентов.

Согласно подсчетам Минэкономразвития, «средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации данных тарифных решений вырастет на 324 рубля».

То есть, по мнению федеральных чиновников, среднестатистическая российская семья платит за квартиру всего лишь около 3,5 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что Правительство РФ утверждает лишь предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги, после чего региональные власти могут скорректировать это значение в каждом конкретном муниципальном образовании.

Для этого региональные власти самостоятельно определяют индексы для каждого населенного пункта на своей территории.




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