Фокус на бизнес с повышенной ответственностью: в Москве наградят молодых предпринимателей

21 ноября завершится отборочный этап Всероссийского конкурса «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» от трека Росмолодёжь.Бизнес. После этого начнётся полуфинал в виде онлайн-интервью участников. Имена победителей станут известны 25 ноября на фестивале молодёжного предпринимательства «ТВОЁ ДЕЛО. Время возможностей» в Москве. Помимо этого на фестивале в рамках акции #МЫВМЕСТЕ наградят предпринимателей, оказывающих всестороннюю адресную поддержку мобилизованным и их семьям, военнослужащим, участвующим в СВО, а также беженцам.

Всероссийский конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» стал ключевым мероприятием для молодёжного предпринимательского сообщества. В этом году механика конкурса изменилась, и теперь в нём принимают участие не только действующие молодые предприниматели, но и молодёжь с идеями. Социальное направление бизнеса выбрали порядка 20% участников, а именно 3833 человека. Здравоохранение, образование, социальная поддержка населения, культура, спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, правовая помощь населению – всё это социально ориентированный бизнес. Для модернизации предпринимательских кейсов в этих отраслях важен и инвестиционный климат, и меры поддержки, и отсутствие барьеров для масштабирования.

Для молодых предпринимателей в рамках отборочного тура 16 и 17 ноября прошли очные встречи в восьми округах России, где они смогли получить обратную связь по своим проектам от бизнес-экспертов. В этом этапе приняли участие свыше тысячи человек.

На этапе полуфинала участники должны будут презентовать свой бизнес в формате онлайн-интервью, которое оценивается экспертами. В состав экспертного совета конкурса вошли эксперты из области предпринимательства и развития бизнеса, представители государственных и частных корпораций. Среди критериев оценки проектов эксперты учитывают финансовые показатели, инновационный подход, инструменты продвижения, масштабируемость, импортозамещение, конкурентноспособность и уникальность проекта, а также его социальную значимость.

Участница конкурсаКсения Федорина, дипломированный искусствовед из СПБГУ, создаёт в Санкт-Петербурге авторские экскурсии и квесты по городу, а также необычные игровые уроки для детей. Она мечтает вдохновлять людей и вести их в мир искусства простым и понятным для всех языком. Своим проектом Ксения делится искусством с другими и показывает красоту своего любимого города.

Алексей Власов из Краснодарского края лидер проекта POLYGON, платформы по развитию навыков и компетенций студентов и школьников с дальнейшим трудоустройством. У проекта две целевые аудитории: предприниматели/организации и студенты/школьники. Платформа решает такие проблемы, как выстраивание прямого общения с работодателями, развитие компетенции через геймификацию, а также помогает определиться с будущим направлением, позволяет набраться опыта и навыков.

Татьяна Борисовская из Коломны владеет семейным бизнесом. В городе работает мануфактура «Пастила и сладости» – семейное кондитерское производство старинных сладостей из натуральных ингредиентов. Она производит пастилу, имбирные пряники, зефир и печенье.