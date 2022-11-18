Ораторские курсы в школе «Король говорит»
18.11.2022, 10:51, Рекомендуем
Теги: Бизнес, Образование
Наш курс «Король говорит» создан для тех, кто хотел бы выступать на большую аудиторию, но чувствует стеснение. Мы поможем снять зажимы и страхи и выступать даже перед широкой аудиторией уверенно.
Наши курсы ораторского искусства в Москве выбирают очень многие. «Король говорит» – это хороший шаг на пути к карьере мечты. Ораторские курсы могут понадобиться:
- для ведения деловых переговоров;
- для публичных выступлений;
- ведения собственного канала в соцсетях;
- эффективных продаж.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли идти на подобные курсы, тогда приглашаем вас на сайт корольговорит.рф. Здесь собрана максимально полная информация о нас. Есть много видео, информация о преподавателях и отзывы.
Почему мы
Ораторское искусство раньше было доступно не каждому. Этим мастерством владели актеры, философы, представители высшего класса. Сегодня каждый может прийти к нам на тренинг и научиться уверенно говорить перед публикой.
Особенность наших курсов в том, что мы не только учим свободно, но еще и красноречиво говорить. Для тех, кто занимается продажами или занимает руководящую должность важно не только убеждать, но и выражать свои мысли красиво. Именно поэтому мы приглашаем вас на наши курсы.
Занятия проводят преподаватели с большим стажем работы. Они являются радиоведущими, актерами, преподают актерское мастерство в ведущих вузах. Если вы хотите быть успешным, тогда смело приходите к нам. Мы поможем вам не бояться большой аудитории и говорить ярко и красноречиво.
Подробнее о курсе
Программа курса состоит из таких уроков:
- технология убеждения – формируем убеждающие речи;
- работа над развитием голоса;
- работа над дикцией;
- управление вниманием слушателей;
- работа над позами и жестами;
- снимаем страх сцены;
- и многое другое.
Также мы поможем вам составить план выступления и подготовить его. Вы обязательно в конце курсов будете говорить на аудиторию.
Бонусом является два онлайн урока по самопрезентации от основателя школы. Вы узнаете, какие ошибки нельзя допускать при самопрезентации.
Учениками наших курсов стали ведущие актеры и бизнесмены России. Приглашаем и вас присоединиться к числу наших учеников.
У нас есть курсы не только для взрослых, но и детей. Также у нас большое число онлайн курсов. Проводим и корпоративные тренинги и обучение.
Ждем вас в нашей школе ораторского мастерства «Король говорит»! Успех начинается здесь!
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