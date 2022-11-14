Проблемы самостоятельного изучения английского языка

Английский язык – один из самых распространённых языков на планете. На сегодняшний день, он является общепризнанным языком международной коммуникации. Все заседания, конференции, съезды программистов и блогеров на международном уровне проходят на английском.

Причин полярности языка несколько, включая историческую. Однако ключевой из них является простота языка – английский действительно просто выучить на хорошем уровне за сравнительно небольшой срок. Этот факт рождает уйму мифов о процессе его изучения, которые распространяют и порождают, как правило, люди, весьма отдаленно знакомые с ним.

Например, считается, что английский язык запросто можно выучить самостоятельно. Что ж, отчасти, это правда, однако люди, воодушевлённые простотой, быстро сталкиваются со сложной реальностью и бросают начатое дело на полпути. Так можно ли выучить английский язык самостоятельно?

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости философии, личных качеств, самодисциплины. Если человек знает, чего хочет и может себе это представить, то сможет этого добиться. Так говорил Генри Форд.

О целеполагании

Очень важно понимать, что изучение английского языка, хоть он и является сравнительно простым, занимает много времени, а самостоятельное изучение занимает еще больше. Потому для ответа на вопрос о возможности самостоятельного изучения необходимо отвлечься на несколько отстранённый вопрос целеполагания.

Значительная часть людей сталкивается с необходимостью изучения языка по насущной прикладной причине – программист понимает, что для получения работы с большей зарплатой ему нужно срочно подтянуть язык, вынужденный эмигрант понимает, что он ему нужен для трудоустройства и получения вида на жительство, путешественник осознаёт, что без английского он сможет путешествовать только в составе туров.

В то же время, для многих изучение языка не имеет прикладной цели здесь и сейчас – люди просто понимают, что изучения языка важно, что рано или поздно он им может приодеться, однако сегодня ещё они не понимают, как извлечь из него пользу.

Как нетрудно догадаться, заниматься изучением английского языка самостоятельно, тем более с нуля, можно во втором случае, поскольку человек имеет роскошь не торопиться с освоением знаний. В первом же случае результат нужен здесь и сейчас, потому необходимо воспользоваться услугами школ иностранного языка, например, SkyEng, в которой можно бесплатно пройти тест на уровень английского .

В чем главные проблемы самостоятельного изучения английского языка?

Самостоятельное изучение любого языка требует качественной перестройки жизни. Ученик сам отвечает за себя, и на это готовы пойти далеко не все. Многие из тех, кто изучают английский самостоятельно, быстро бросают начатое.

Самодисциплина

Ключевой параметр успеха самостоятельного изучения – дисциплина. На изучение языка необходимо выделять 1-2 часа каждый день. Соответственно, забирать эти часы придётся из других, более приятных и знакомых, занятий.

Изменение режима

Те же 1-2 часа нужно как-то встраивать в расписание. Возможно, придётся заменить ежевечерний просмотр сериалов ежевечерними же занятиями. Выучить язык по сериалам, увы, нельзя – основы грамматики, орфографии учатся по старинке в любой школе, включая самостоятельную.

Тратить больше времени

Самостоятельно разбираться в темах намного сложнее, чем делать это под мудрым наставничеством опытного ментора.

Никто не проверит ошибки

Проверять свои собственные работы и тесты придется самостоятельно, что также отнимает много времени и сил.