Кворум есть, кворума нет

Завтра в муниципальном совете Рыбинска будут решать, что делать с 8 депутатами, которые нарушили законодательство о противодействии коррупции.

В соответствии с законом, к таким депутатам можно применить разные меры ответственности: в том числе предупреждение и «освобождение от должности» – то есть – лишение статуса депутата.

В настоящее время совет состоит из 24 депутатов. В случае отстранения 8 из них останется всего 16, при этом один из шестнадцати совет уже давно не посещает и, как говорят, фактически проживает не в России. А это делает нынешний созыв неработоспособным – для принятия ключевых решений (например, по внесению изменений в Устав города) необходимо 2/3 голосов (16).

Впрочем, голосование будет рейтинговым. То есть, по каждому из депутатов будет приниматься индивидуальное решение, что, теоретически, позволит убрать «неугодных» и оставить «лояльных», охранив при этом необходимый кворум.

Как следует из представления прокуратуры, нарушения у депутатов, следующие:

Так, депутатом Гусевой Г.В. сокрыты сведения о доходах на себя и супруга за 2020 год на сумму 32 307 рублей 73 копейки, полученных в качестве пособия по временной нетрудоспособности и дохода от АО «Рыбинский УМСР», в 2021 году доход супруга занижен на сумму 25 441 рубль 72 копейки. Кроме того, в 2021 году не задекларирован земельный участок (г. Рыбинск, СНТ «Левый берег» участок 474 приобретенный в собственность в сентябре 2021 года.

Помимо этого, Гусевой Г.В. не отражены многочисленные счета, открытые в кредитных организациях ею и ее супругом (ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО («Совкомбанк», ПАО «Сбербанк России»).

Депутатом Соколовым А.В. в 2020, 2021 годах не задекларированы счета, открытые им в ПАО «Сбербанк России» (в 2020 году поступило средств на сумму более 200 тыс. рублей), его супругой в ПАО «Банк ВТБ» (в 2020 году поступило более 400 тыс. рублей, в 2021 году — более 270 тыс. рублей), ПАО («Совкомбанк» (в 2020 году поступило средств на сумму более 36 тыс. рублей, в 2021 году — более 25 тыс. рублей). Кроме того, в отчетных периодах им сокрыт доход, выплаченный в качестве процентов по вкладам, на сумму более 5 тыс. рублей, занижен доход, полученный в качестве пособия по временной нетрудоспособности на сумму 7 278 рублей.

Депутатом Герасимовой Т.В. в справке за 2020 год не отражен доход, полученный в качестве пособия по временной нетрудоспособности, в размере 67 924 рублей 89 копеек.

Депутатом Киприяновым В.Н. в 2021 году сокрыт счет супруги в АО («Россельхозбанк», по которому в отчетном периоде имелось движение, остаток на отчетную дату по счету составлял 118 З 15 рублей 09 копеек.

Депутатом Кузнецовым Г.В. в 2021 году не отражен счет, открытый в ПАО «МТС Банк», по которому в отчетном периоде имелось движение на сумму более 20 тыс. рублей, а также доход супруги, полученный от ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образования» в размере 2 235 рублей.

Депутатом Пушкаревым Д.В. в 2021 году не задекларированы счета, открытые в АО «Почта банк», и на которые поступили средства в сумме более 49 тыс. рублей.

Депутатом Леонтьевым О.В. в 2020 году не отражен счет, открытый в АО «ОТП Банк», по которому в отчетном периоде осуществлялось движение денежных средств на сумму более 60 тыс. рублей.

Депутатом Михеевым М.А. в 2020, 2021 годах не задекларирован счет, открытый в АО «Почта Банк», на который в отчетных периодах поступило порядка 20 тыс. рублей.

Кроме того, проверкой выявлено, что в отчетных периодах рядом депутатов не декларировались доходы, полученные по указам Президента Российской Федерации.

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