Бизнес-игра – где не заработаешь, а потеряешь

– Муж любит посидеть вечером за компьютером. Но в последнее время его игрушки не только отнимают время, но и деньги! Он там что-то покупает, типа копит, вкладывает. Говорит, что будет хороший доход. Но во что это обернется в итоге – не понятно! Что это за игры такие, насколько опасно потерять деньги вместо получения дохода? – Ирина К, г Рыбинск.

Отвечает эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Спасибо за этот очень актуальный вопрос! Действительно, в этом году в сети резко выросло число «экономических», «инвестиционных» и «бизнес-игр», которые обещают легкий и быстрый заработок с помощью виртуальной валюты, а по сути являются финансовыми пирамидами. Они широко рекламируются в соцсетях и мессенджерах. Это проекты с графикой, игровыми элементами, но без соревновательной составляющей, которые к тому же стирают границы восприятия у людей, особенно у молодежи, «подсаживают» их на такое игровое добывание денег.

Классический прием для финансовой пирамиды – «приведи друга» здесь тоже используется, как «гарантия» дополнительного дохода. Но все дело в том, что в процессе игры у человека накапливаются виртуальные деньги. И перевести их в реальную валюту, несмотря на обещания организаторов, не получается. Спустя какое-то время злоумышленники просто исчезают.

За 9 месяцев 2022 года Банк России выявил 392 таких субъекта или почти 26,5% от общего количества всех выявленных пирамид за этот период. Количество растет от квартала к кварталу.

Напомню, что доверять свои деньги можно только легальным компаниям, у которых есть лицензия или специальное разрешение от Банка России на работу с деньгами физических лиц. Зайдите на сайт Банка России и проверьте компанию на легитимность. Соответствующая вкладка размещена прямо на первой странице сайта. Кроме того, следует помнить, что Банк России включает все выявленные проекты с признаками пирамиды в список сомнительных организаций. Если компания есть в этом списке, иметь с ней дело точно не стоит. И узнайте подробнее, по каким признакам можно узнать мошенническую «экономическую игру» в статье на портале Финкульт.инфо.