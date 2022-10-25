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В Рыбинске внепланово отремонтируют участок улицы Грекова

25.10.2022, 9:30, Новости
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Речь идёт об участке дороги, проходящей у частных домов №№ 8, 10, 12 и 14.

Решение о внеплановом ремонте улицы было принято после того, как проезд для жителей частного сектора оказался заблокированным из-за строящейся пятиэтажки.

От частных домов на улице Грекова до улицы Волочаевской буквально несколько метров. Но подъезд для жителей домов № 8, 10, 12 и 14 оказался заблокирован строящимся пятиэтажным домом. Проектировщик сформировал территорию только под новостройку. Жители частных домохозяйств оказались отрезанными от улицы Волочаевской, а из-за перепада высот территория их участков будет затапливаться.

— Сейчас мы организуем подъезд к домам, пешеходную дорожку и обустройство канавы для сбора поверхностных стоков с дренажом. Из-за большого перепада высот также предусмотрим разрыв в виде газона. Эти мероприятия запланированы в ноябре, — рассказал начальник управления строительства Алишер Рустамов.

Подъезд к домам и пешеходная дорожка пока будут выполнены в щебеночном покрытии. Асфальт появится на этом участке улицы Грекова в следующем году, после окончания работ по устройству полноценной дренажно-ливневой системы и перекладки сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе приступили к ремонту улицы Радищева. Работы на участке протяженностью 220 метров от улицы Пушкина до улицы Луначарского проводит ОАО «РУМСР».




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