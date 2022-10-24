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Loftschool: преимущества обучения

24.10.2022, 15:55, Рекомендуем
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Лофтскул – онлайн-школа, которая приглашает всех желающих на курсы. У нас можно пройти обучение в ИТ-направлении. Открыта была школа больше 10-ти лет назад. На данный момент обучение в школе проходят многочисленные студенты.

Выпускники школы могут без проблем трудоустроиться. На данный момент обучение уже прошли больше 10-ти тысяч человек, и все они трудоустроились в самые популярные компании.

На сайте кэшбэк-сервиса bonushops можно найти выгодные предложения и получить хорошую скидку на прохождения обучения в самой популярной онлайн-школе.

Особенности

Loftschool – место, где можно получить образование. Платформа была создана специально для тех, кто хочет освоить ИТ-профессию, но не хочет или не может поступить в университет.

За годы работы сервис стал популярным и ежегодно его посещают тысячи людей, кто хочет освоить новую профессию и получить навыки, которые помогут найти высокооплачиваемую работу.

Платформа, где можно обучаться онлайн, предлагает всем желающим уникальные образовательные методики, которые строятся на основе современных программ.

Если человек пройдет курсы в Лофтскул, то он может быть уверен, что его профессия будет востребованной, и он сможет трудоустроиться. Что касается преподавателей, то тут работают люди, которые практикуют свое направление. Они делятся работающими советами и помогают быстро влиться в учебный процесс. Среди преподавателей немало тех, кто на данный момент работает в зарубежных компаниях.

Преимущества

Про достоинства Лофтскул можно говорить долго. Те люди, кто прошел обучение в этой школе, с уверенностью могут сказать, что они сделали правильный выбор. С каждым днем становится все больше желающих, кто хочет получить востребованную профессию и найти работу, которая будет приносить удовольствие и немалую прибыль.

Итак, к основным преимуществам обучения в Лофтскул можно отнести следующие:

  1. Обучение не отнимает много времени. Есть курсы, которые длятся не больше 2-х недель, а есть те, которые длятся не больше 10-ти месяцев. Все зависит от направления.
  2. Не обязательно сразу оплачивать полный курс. Можно оформить рассрочку и оплачивать обучение постепенно.
  3. Преподаватели, которые в данный момент практикуют. Наставники работают не только в отечественных компаниях, но и в зарубежных.
  4. Ученики не только слушают лекции. Каждый курс построен на практических занятиях, которые позволяют сразу же влиться в рабочий процесс. Все эти знания человек может использовать на практике и если будет работать в данной среде, то с легкостью выполнит задания.
  5. В процессе обучения можно будет составить портфолио. Все дело в том, что кейсы, которые выполняются в процессе обучения, пригодны для размещения в портфолио и могут заинтересовать работодателей.
  6. Можно принимать участие в бесплатных мастер-классах.



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