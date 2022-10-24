Loftschool: преимущества обучения

Лофтскул – онлайн-школа, которая приглашает всех желающих на курсы. У нас можно пройти обучение в ИТ-направлении. Открыта была школа больше 10-ти лет назад. На данный момент обучение в школе проходят многочисленные студенты.

Выпускники школы могут без проблем трудоустроиться. На данный момент обучение уже прошли больше 10-ти тысяч человек, и все они трудоустроились в самые популярные компании.

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Особенности

Loftschool – место, где можно получить образование. Платформа была создана специально для тех, кто хочет освоить ИТ-профессию, но не хочет или не может поступить в университет.

За годы работы сервис стал популярным и ежегодно его посещают тысячи людей, кто хочет освоить новую профессию и получить навыки, которые помогут найти высокооплачиваемую работу.

Платформа, где можно обучаться онлайн, предлагает всем желающим уникальные образовательные методики, которые строятся на основе современных программ.

Если человек пройдет курсы в Лофтскул, то он может быть уверен, что его профессия будет востребованной, и он сможет трудоустроиться. Что касается преподавателей, то тут работают люди, которые практикуют свое направление. Они делятся работающими советами и помогают быстро влиться в учебный процесс. Среди преподавателей немало тех, кто на данный момент работает в зарубежных компаниях.

Преимущества

Про достоинства Лофтскул можно говорить долго. Те люди, кто прошел обучение в этой школе, с уверенностью могут сказать, что они сделали правильный выбор. С каждым днем становится все больше желающих, кто хочет получить востребованную профессию и найти работу, которая будет приносить удовольствие и немалую прибыль.

Итак, к основным преимуществам обучения в Лофтскул можно отнести следующие: