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Цены на продукты еще немного снизились

13.10.2022, 13:12, Главное
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В сентябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания вновь немного подешевела – на 2,8 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на лук репчатый (-28,7%) и морковь (-24%).

Больше всего в сентябре подорожали огурцы – на 46,5 процентов.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 093 рублей против 5 237 рублей месяцем ранее.

Отметим, по отношению к декабрю 2021 года стоимость товаров и услуг значительно выросла. Так, индекс потребительских цен составил 110,5 процента, в том числе на продовольственные товары – 108,1, непродовольственные – 115,7, платные услуги населению – 107,6.

При этом, реальные денежные доходы населения в первом полугодии 2022 года снизились на 5,5 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

479,15

598,94

616,49

102,9%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

285,05

95,02

95,03

100,0%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

170,66

199,1

197,02

99,0%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

623,60

93,54

93,54

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

159,54

186,13

185,66

99,7%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

289,89

16,91

17,21

101,8%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

838,82

125,82

124,73

99,1%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

129,76

75,69

75,50

99,7%

Маргарин, кг

6

0,5

264,27

132,14

134,39

101,7%

Сметана, кг

1,8

0,15

287,77

43,17

43,71

101,3%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

63,15

578,88

579,70

100,1%

Творог нежирный, кг

10

0,83

375,86

313,22

316,32

101,0%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

719,17

149,83

147,65

98,5%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

69,04

103,56

104,31

100,7%

Сахар-песок, кг

20

1,67

72,39

120,65

115,65

95,9%

Печенье, кг

0,7

0,06

254,33

14,84

14,58

98,2%

Карамель, кг

0,7

0,06

355,35

20,73

21,04

101,5%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1458,81

60,78

60,31

99,2%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

18,15

5,52

5,51

99,8%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

3366,05

204,77

190,40

93,0%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

48,12

80,2

81,47

101,6%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

54,54

522,68

514,05

98,3%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

82,95

518,44

518,63

100,0%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

110,35

45,98

44,55

96,9%

Пшено, кг

6

0,5

53,58

26,79

24,47

91,3%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

69,78

42,45

40,65

95,8%

Вермишель, кг

6

0,5

102,02

51,01

51,61

101,2%

Картофель, кг

150

12,5

29,13

364,13

307,25

84,4%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

21,33

62,21

53,32

85,7%

Лук репчатый, кг

20

1,67

41,65

69,42

49,50

71,3%

Морковь, кг

35

2,92

42,93

125,21

95,14

76,0%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

63,79

9,57

14,02

146,5%

Яблоки, кг

18,6

1,55

115,74

179,4

159,28

88,8%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5236,69

5092,68

97,2%



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