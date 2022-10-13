Цены на продукты еще немного снизились
13.10.2022, 13:12, Главное
Теги: Безработица, Общество, Работа
В сентябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания вновь немного подешевела – на 2,8 процента.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на лук репчатый (-28,7%) и морковь (-24%).
Больше всего в сентябре подорожали огурцы – на 46,5 процентов.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 093 рублей против 5 237 рублей месяцем ранее.
Отметим, по отношению к декабрю 2021 года стоимость товаров и услуг значительно выросла. Так, индекс потребительских цен составил 110,5 процента, в том числе на продовольственные товары – 108,1, непродовольственные – 115,7, платные услуги населению – 107,6.
При этом, реальные денежные доходы населения в первом полугодии 2022 года снизились на 5,5 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
479,15
|
598,94
|
616,49
|
102,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
285,05
|
95,02
|
95,03
|
100,0%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
170,66
|
199,1
|
197,02
|
99,0%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
623,60
|
93,54
|
93,54
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
159,54
|
186,13
|
185,66
|
99,7%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
289,89
|
16,91
|
17,21
|
101,8%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
838,82
|
125,82
|
124,73
|
99,1%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
129,76
|
75,69
|
75,50
|
99,7%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
264,27
|
132,14
|
134,39
|
101,7%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
287,77
|
43,17
|
43,71
|
101,3%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
63,15
|
578,88
|
579,70
|
100,1%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
375,86
|
313,22
|
316,32
|
101,0%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
719,17
|
149,83
|
147,65
|
98,5%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
69,04
|
103,56
|
104,31
|
100,7%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
72,39
|
120,65
|
115,65
|
95,9%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
254,33
|
14,84
|
14,58
|
98,2%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
355,35
|
20,73
|
21,04
|
101,5%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1458,81
|
60,78
|
60,31
|
99,2%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
18,15
|
5,52
|
5,51
|
99,8%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
3366,05
|
204,77
|
190,40
|
93,0%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
48,12
|
80,2
|
81,47
|
101,6%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
54,54
|
522,68
|
514,05
|
98,3%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
82,95
|
518,44
|
518,63
|
100,0%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
110,35
|
45,98
|
44,55
|
96,9%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
53,58
|
26,79
|
24,47
|
91,3%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
69,78
|
42,45
|
40,65
|
95,8%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
102,02
|
51,01
|
51,61
|
101,2%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
29,13
|
364,13
|
307,25
|
84,4%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
21,33
|
62,21
|
53,32
|
85,7%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
41,65
|
69,42
|
49,50
|
71,3%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
42,93
|
125,21
|
95,14
|
76,0%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
63,79
|
9,57
|
14,02
|
146,5%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
115,74
|
179,4
|
159,28
|
88,8%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5236,69
|
5092,68
|
97,2%
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