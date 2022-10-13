Цены на продукты еще немного снизились

В сентябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания вновь немного подешевела – на 2,8 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на лук репчатый (-28,7%) и морковь (-24%).

Больше всего в сентябре подорожали огурцы – на 46,5 процентов.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 093 рублей против 5 237 рублей месяцем ранее.

Отметим, по отношению к декабрю 2021 года стоимость товаров и услуг значительно выросла. Так, индекс потребительских цен составил 110,5 процента, в том числе на продовольственные товары – 108,1, непродовольственные – 115,7, платные услуги населению – 107,6.

При этом, реальные денежные доходы населения в первом полугодии 2022 года снизились на 5,5 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

