В Ярославской области работу учителем ищут 2 процента соискателей

Ко Дню учителя эксперты hh.ru выяснили, кто сегодня интересуется этой профессией и куда уходят учителя, если решают сменить сферу деятельности.

На учителей в России сегодня приходится всего 2% резюме. В отдельных регионах эта профессия пользуется большей популярностью: так, в Чеченской республике найти работу учителя хотят 3,3% соискателей, в Москве – 2,5%, в Республике Мордовия – 2,4%. Реже всего соискателей-учителей можно встретить в Ямало-Ненецком АО (1,2% от всех соискателей региона) и в Новгородской области (1%). В Ярославской области работу учителем ищут 2% соискателей.

Учитель в России – женская профессия, доля мужских резюме в рамках этой специальности составляет всего 19%. Чаще всего резюме учителей принадлежат соискателям в возрасте 26-35 лет (28%) и 22-25 лет (22%). На педагогов старше 46 лет приходится всего 15% резюме.

Опыт работы 46% соискателей-учителей превышает шесть лет, вообще не имеют опыта только 19%. Еще 15% преподают от одного года до трех, 20% – от трех до шести лет.

При поиске работы 32% учителей, помимо прочего, готовы рассмотреть удаленную работу, а 2% не против поехать на вахту. Наиболее популярным остается привычный полный рабочий день – такой график указан в 78% резюме учителей.

Среди ключевых навыков, которыми обладают учителя, самые распространенные – грамотная речь (20%), пользователь ПК (17%), работа в команде и организаторские навыки (по 15%), английский язык (13%), а также грамотность, креативность, работа в MS PowerPoint и работа с большим объемом информации (по 7%).

Куда уходят учителя, решившись на смену профессии? По данным базы резюме hh.ru, 7% соискателей, у которых есть опыт преподавания, сейчас ищут работу администраторами, 6% – менеджерами по продажам, столько же – переводчиками. Кроме того, 5% бывших педагогов сейчас рассматривают работу секретарями, по 4% – психологами и руководителями проектов, по 3% – копирайтерами, программистами, менеджерами по персоналу, аналитиками и дизайнерами.

Напомним, ранее опрос hh.ru показал, что по мнению 69% россиян школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 19% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – это 61-100 тысяч рублей. 5% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. И лишь 1% опрошенных согласились с тем, что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше. При этом 84% россиян не считают, что сегодня труд учителей оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 7%, остальные затруднились ответить.

С начала года в России было открыто более 9 тысяч вакансий школьных учителей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 39,5 тысячи рублей. И только 8% таких вакансий предлагают заработную плату свыше 100 тысяч рублей.