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Новая мера для защиты от мошенников

30.09.2022, 9:39, Новости
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1 октября 2022 года вступает в силу закон, который призван сузить круг потенциальных жертв финансовых мошенников, поскольку каждый клиент банка получит эффективный инструмент для защиты.

Суть нововведения такова. Теперь клиенты могут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени.

Как уточнили в ярославском отделении Банка России, установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать заявление в свой банк. Форму документа и порядок его направления определяет кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений.

– Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан. Если будет установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить деньги со счета, даже если они смогут получить доступ к онлайн-банкингу клиента. Переводы денег на так называемый «безопасный» счет самим клиентом под влиянием мошенников также будут невозможны, – прокомментировал заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

О необходимости введения новых методов защиты говорит статистика. Только во 2 квартале этого года объем хищений денег со счетов российских граждан составил 2,8 млрд рублей. При этом в апреле-июне Банк России инициировал блокировку 117,6 тыс. телефонных номеров, что превышает этот показатель прошлого года в 10 раз. Количество мошеннических интернет-ресурсов, в отношении которых инициирована блокировка, возросло более чем в полтора раза.




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