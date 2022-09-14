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Ещё один Рыбинск — маленький

14.09.2022, 13:14, Новости
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В Рыбинске торжественно открыли детскую площадку с городскими достопримечательностями в миниатюре.

Уникальная игровая зона появилась в парке на Волжской набережной. Идея и дизайн городка «Маленький Рыбинск» принадлежит детям.

Этот уникальный во всех отношениях проект получился благодаря воспитанникам Кванториума. Именно они предложили спроектировать в городе игровую площадку с рыбинской тематикой, а затем работали над эскизами. Накануне ребят пригласили в качестве почётных гостей на открытие «Маленького Рыбинска», чтобы они смогли оценить свою работу и работу взрослых.

— Я очень рад, что принял участие в этом проекте, и меня пригласили на открытие. Вышло очень здорово. Классный подарок получился на день рождение, который я сегодня праздную. Спасибо, — сказал Марк Обердерфер, занимающийся в Кванториуме.

На открытие «Маленького Рыбинска» пришли десятки юных рыбинцев вместе с родителями. Организаторы устроили для всех настоящий праздник.

— Дорогие ребята, это всё сделано для вас. Мы постарались, чтобы вам здесь было интересно, весело и познавательно. Спасибо компании «Проммонтаж», которая строила эту площадку, подошла к делу с душой. Ребята, пожалуйста, берегите «Маленький Рыбинск», — прокомментировал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Благоустройство детской площадки «Маленький Рыбинск» проводилось в рамках губернаторской программы «Наши дворы».

Пресс-служба администрации Рыбинска




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