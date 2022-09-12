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Рыбинск ударил явкой по губернатору

12.09.2022, 9:01, Новости
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Ярославская областная избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования на выборах губернатора Ярославской области.

Выборы в регионе проходили три дня — с 9 по 11 сентября. Как следует из данных регионального избиркома, в них приняли участие 26,65% избирателей — дистанционно и на избирательных участках. При этом, самая низкая явка оказалась в Рыбинске – 15,33% (Волжская ТИК) и 15,24% (Пролетарская ТИК).

Отметим, явка на выборах главы Рыбинска, которые состоялись 22 мая этого года, была меньше – 13,4%.

Михаил Евраев (самовыдвиженец) вполне ожидаемо набирает 82,31% голосов избирателей, Михаил Парамонов (КПРФ) — 6,14%, Владимир Смирнов (ЛДПР) — 4,17%, Игорь Милорадов («Коммунисты России») — 3,42%, Константин Тукеев (Партия пенсионеров) — 2,09%,




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