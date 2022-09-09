Сервис OnlineSim

OnlineSim – компания, которая ведет свою деятельность с 2013-го года. На первых порах компания функционировала только в СНГ. Но постепенно число клиентов стало увеличиваться и теперь мы функционируем во многих мировых странах. Активация смс – услуга, которая считается одной из самых популярных. Если верить статистики, то ежедневно наш портал посещает больше 10-ти тысяч посетителей.

Наши клиенты используют виртуальные номера для регистрации на различных сайтах. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня без проверочного кода не получится пройти регистрацию. Но оставлять свой реальный номер рискуют только единицы. Многие пользователи для регистрации приобретают фейковый номер телефона .

Как работает сервис?

Сервис работает отлично, и интуитивно понятный интерфейс позволяет с легкостью во всем разобраться. Для того, чтобы получить смс, нужно пройти всего несколько шагов:

1. Войти в личный кабинет и заказать номер

К примеру, человек захотел создать еще одну страницы в социальных сетях. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужно указать номер телефона, на который и придет код подтверждения.

С помощью нашего сайта процесс регистрации пройдет намного быстрее. Пользователю необходимо войти в личный кабинет и выбрать страну, из которой он будет регистрироваться. После этого нужно выбрать социальную сеть, в которой будет создаваться аккаунт.

2. Получить номер и использовать его для получения кода

В личном кабинете пользователя появиться виртуальный номер. Его нужно скопировать и вставить в поле, где требуется указать номер телефона. После того, как на сайте отразится код, его нужно будет вставить в поле подтверждения.

После этого продолжить регистрацию и получить доступ к аккаунту. Sms активация необходима не только для регистрации в социальных сетях. С каждым годом все больше сайтов вводят регистрацию через активацию. Виртуальные номера позволяют быстро пройти регистрацию и не оставлять свой действующий номер. Пользователь получает код и вводит его в специальное поле.

Мы предлагаем не только краткосрочную аренду. К нам обращаются различные компании и физические лица, которые хотят арендовать виртуальные номера на длительный срок.

Не стоит думать, что купленным номером будет пользоваться еще кто-то. Его будет использовать только один клиент.

OnlineSim – сервис, который действительно заслуживает внимания. С каждым днем он становится все популярнее, и многие пользователи отмечают, что нет лучше сервиса. Он работает отлично, и клиенты могут получить полный спектр услуг.