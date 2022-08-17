Особенности обучения в высшей школе США

В Америке система образования работает совершенно иначе. От нашей она отличается демократичностью и гибкостью. Ученики могут самостоятельно выбрать программу обучения. Касается это не только студентов, но и школьников. Они выбирают дисциплины, которые им интересны и посещают только эти задания.

Студенты могут переходить с одного факультета на другой, выбирать дополнительные дисциплины и самостоятельно составить программу обучения. Сегодня высшая школа в США – это отличная возможность получить хорошее образование и соответствующий документ, который откроет самые разные двери.

Школы в Америке устроены особенным образом и отличаются от тех, которые мы привыкли видеть в странах СНГ. Обучение устроено так, что удобно именно ученикам, а не учителям. К примеру, средняя школа – это несколько классов. В нее поступают ученики 9-го класса и обучаются до 12-го. За 4-ре года ученики сдают все необходимые предметы и получают американский диплом, который говорит о том, что полное среднее образование было завершено.

Частные школы США открыты далеко не для всех. Сюда приходят учиться только те дети, родители которых могут платить за обучение. Но если ребенок попал в такую школу, то родители могут быть уверены в том, что он получит хорошее образование. Помимо основных предметов ученики изучают и дополнительные. Факультативные предметы выбирают в зависимости от личных предпочтений и дальнейшего обучения.

Высшая школа в США формирует список факультативных предметов, и ученики могут выбрать направление, которое больше всего подходит. К примеру, можно обратить внимание на иностранные языки, посещать занятия по сельскому хозяйству или журналистику.

За годы обучения ученик должен набрать определенное количество академических часов. Если есть академические кредиты, то их число не должно превышать 25-ти. Не только сам ученик должен следить за своей успеваемостью. Школа тоже следит за обучением своих учеников. И если кто-то отстает, то учителя стараются помочь.

После того, как студент завершил обучение в средней школе, он сдает итоговый экзамен. Эти результаты позволяют поступить в университет. Зачисление производится на основе полученных баллов.

Высшая школа в Америке принимает не только отечественных учеников, но и иностранных студентов. Если студент не является носителем языка, но он должен сдать языковой экзамен. Результаты экзамена учитываются при поступлении в высшее учебное заведение. Если ученик не уверен в своих знаниях, то он может записаться на подготовительные курсы, которые длятся ровно год. За этот промежуток времени можно подтянуть нужные предметы.