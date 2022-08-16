Подготовка к зиме, отлов собак, ремонт тротуаров и газификация

Рыбинск получит помощь для подготовки к зиме

50 миллионов рублей из областного бюджета направят на ремонт проблемных теплотрасс. Такое решение было принято руководителем региона Михаилом Евраевым на рабочем совещании правительства области.

Область выделила Рыбинску бюджетный кредит 50 миллионов рублей под 1 % для подготовки теплотрасс к отопительному сезону. Ранее по инициативе администрации на эти цели была выделена аналогичная сумма из рыбинского бюджета. Средства пойдут на ремонт самых проблемных участков теплосетей.

– Благодарю главу региона за партнерское отношение к Рыбинску. Еще 50 миллионов рублей мы сможем направить на ремонт самых проблемных участков теплотрасс. Общая сумма в 100 миллионов позволят привести в порядок трубы в Северном, на Слипе, Полиграфе, там, где в прошлый сезон было больше всего аварий, – подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Начинается отлов бродячих собак

С 17 августа в Рыбинске приступает к работе подрядная организация, которая выполняет отлов бродячих собак. Владельцев домашних животных, во избежание прецедентов, просят воздержаться от бесконтрольного выгула своих питомцев.

Договор на отлов безнадзорных животных заключен до середины декабря. За это время будут отловлены 20 собак, сумма контракта – 278 тысяч рублей.

– Животные будут отловлены и доставлены в приют в городе Мытищи, где их стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Спустя 25 дней собак вернут в Рыбинск, на места, где они были пойманы. Все этапы, начиная от отлова до возвращения, фиксируются на фото и видео. Это обязательное условие выполнения контракта. Такая практика в Рыбинске применяется второй год, – рассказал начальник контрольно-эксплуатационного отдела «Управления городского хозяйства» Михаил Скобелев.

В первую очередь подрядчик отработает заявки, которые поступили от жителей микрорайонов.

Стерилизация позволяет сокращать численность бездомных животных: после стерилизации собаки становятся намного спокойнее, пропадает инстинкт размножения, защиты потомства. Количество безнадзорных животных на улицах города уменьшается.

МУП «ДЭС» осваивает новый вид работ — укладку тротуаров

Первым объектом, асфальтирование которого выполнило предприятие, стал тротуар на 1-ой Выборгской. Сейчас рабочая бригада МУП «ДЭС» заканчивает укладку пешеходного подхода к школе № 20 в Мариевке.

Чтобы начать осваивать новый вид работ муниципальное предприятие закупило тротуарный каток. Вся остальная техника, а главное рабочая сила — своя.

— Укладываем новый тротуар на улице Полиграфской. Это порядка 130 метров. Выполнить работу планируем в течение 14 дней. Первую неделю заняла укладка бордюров и подготовка песчано-гравийной подушки. Сейчас начали асфальтировку. Затем останется установить ограждения, — рассказал директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

Укладка тротуара на улице Полиграфской — это завершение работ по программе ремонта проездов к объектам соцсферы. Пешеходный подход к школе № 20 оказался в числе объектов, где ремонт в прошлом году был сорван подрядчиком «Яравтодор». В начале 2022 года договоры с организацией были расторгнуты, а сама она внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Следующим объектом будет тротуар на улице Фурманова. МУП «ДЭС» планирует уложить новый асфальт на двух участках протяженностью 350 метров — вдоль домов № 5, № 15, № 17.

Продолжается прием документов от граждан на оказание помощи в газификации жилого помещения

Новая мера социальной поддержки для граждан РФ, проживающих на территории Ярославской области – помощь в газификации жилого помещения установлена Законом Ярославской области от 24.03.2022 № 8-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области».

Данная мера социальной поддержки предоставляется однократно и действует до 31.12.2022.

Помощь предоставляется в виде единовременной денежной выплаты на осуществление мероприятий по газификации индивидуального жилого дома (части индивидуального жилого дома) (далее – жилой дом), расположенного в населенных пунктах Ярославской области, в которых проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа.

Постановлением Правительства Ярославской области от 12.04.2022 № 265-п «Об установлении размеров помощи в газификации жилого помещения и условий ее предоставления» установлены размеры помощи в газификации и условия ее предоставления.

Помощь в размере 150000 рублей предоставляется:

– Участникам и инвалидам войны;

– лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

– лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон, действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

– членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

– труженикам тыла.

Помощь в размере 40000 рублей предоставляется:

– многодетным семьям;

– ветеранам труда;

– ветеранам труда Ярославской области;

– инвалидам (лицам, которым установлена I или II группа инвалидности или категория «ребенок-инвалид».

Помощь в газификации предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:

– В населенном пункте, на территории которого расположен жилой дом, имеются распределительные газовые сети.

– Договор на газификацию жилого дома заключен в период с 21.04.2021 до 01.12.2022 и заявление о предоставлении помощи в газификации подано до 18.12.2022.

– Жилой дом принадлежит гражданину на праве собственности (на праве личной или общей собственности) и является местом его жительства.

В случае если договор на газификацию жилого дома заключен с гражданином, в состав семьи которого входят члены семьи (супруг, супруга, дети, родители), относящиеся к категориям, указанным выше, помощь в газификации предоставляется одному из членов семьи, при условии, что жилой дом является их общей совместной или общей долевой собственностью.

Заявление на оказание помощи в газификации жилого помещения можно подать непосредственно в Департамент по социальной поддержке населения (ул. Крестовая, д.139, каб. 107 или каб. 303), через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или на Едином портале государственных услуг.

Более подробную консультацию по вопросу предоставления социальной помощи в газификации жилого помещения можно получить по телефонам: 8(4855)28-29-23, 8(4855)28-17-69.