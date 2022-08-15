Городские новости

Рыбинск – литературный город России

Такое решение принял Союз писателей России. Почетное звание город получил благодаря своей легендарной литературной истории и активности молодых современных литераторов. 12 августа в Рыбинске побывали представители организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Устюга, Череповца, Ярославля, встретились с главой Дмитрием Рудаковым и рыбинскими коллегами, а также передали диплом, подтверждающий высокое звание.

Почетное звание «Литературный город России» вручается за заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного слова и классических традиций в русской литературе. При этом существует целый ряд условий. Учитывалось уникальное литературное прошлое Рыбинска и его активное настоящее, наличие литературного объединения при Союзе писателей России, организация ежегодного масштабного мероприятия, издание альманаха и взаимодействие с властями.

Рыбинск – родина Льва Ошанина, Николая Якушева, Алексея Суркова, Михаила Рапова, Сергея Хомутова, Юрия Кублановского. В Рыбинске – пять действующих литературных объединений, город является точкой притяжения современного литературного процесса. В мае этого года состоялся Ошанинский фестиваль к 110-летию поэта, получивший признание в литературной среде и собравший молодых литераторов со всей России.

– В Рыбинске очень талантливая и активная молодежь, уважающая традиции и историческое имя города. Она хочет, чтобы родина была сильной, умной, процветающей. Впереди – большие перспективы. Это дорогая награда, награда большой ответственности, – подчеркнул генеральный директор Союза писателей России, действительный член Академии российской словесности Василий Дворцов.

Подтверждением статуса стали диплом, памятный вымпел и флаг.

Председатель Совета молодых литераторов Александр Рыжков, говоря о литературном статусе, отметил его важность для имиджа города, поддержки пишущей молодежи.

– Статус литературного города сыграет важную роль при рассмотрении заявок на крупные гранты в области культуры, суммы которых доходят до 250 млн рублей, а авторам позволит рассчитывать на публикацию в серьезных литературных журналах. Кроме того Рыбинск удачно расположен между Санкт-Петербургом и Москвой, как литературная столица на Волге. С Москвой мы будем тесно сотрудничать. Например, для литературного музея, который мы планируем создать в Рыбинске, нам уже пообещали наполнение, — отметил Александр Рыжков.

В Рыбинске российские литераторы анонсировали важное событие – проект «По руслам великих рек России». Его реализация рассчитана на три года в ходе проекта будут созданы документальные фильмы, художественные произведения и краеведческая литература. Стартует проект — из Рыбинска.

Более 2 000 рыбинцев стали участниками проекта «Шаг к здоровью»

В Рыбинске продолжает работу губернаторский проект «Шаг к здоровью». На этой неделе мобильные медицинские бригады будут принимать всех желающих в ТЦ «Виконда» и ТЦ «Макси».

Пройти экспресс-обследование по программе «Шаг к здоровью» на этой неделе в Рыбинске можно будет с 16 по 18 августа. Медики откроют передвижные пункты в торговых центрах «Макси» (по адресу улица Фурманова, 4) и «Виконда» (Бабушкина, 29). Время работы с 16:00 до 19:00.

Проект «Шаг к здоровью» на территории Ярославской области стартовал в июле. Инициатором его выступил врио губернатора Михаил Евраев. За время работы проекта обследование в Рыбинске прошёл 2 021 человек.

На следующей неделе мобильные медпункты развернут на пощади им. П.Ф. Дерунова и в Карякинском саду.

График работы и места проведения экспресс-обследований могут меняться, следите за информацией на сайте администрации города.

В Рыбинске на сутки планируется отключение холодной воды

20 августа с 06:00 до 06:00 21 августа будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах города Рыбинска:

· Центральный,

· Гагаринский,

· Зачерёмушный,

· Ягутка,

· поселок Кирова,

· поселок Копаево,

· Заволжье-1,

· Заволжье-2.

На пониженном давлении будут находиться Запахомовский район, Скоморохова гора, Мариевка.

Временное прекращение холодного водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях воды № 1 по адресу Волжская Набережная, д.10 и заменой запорной арматуры в водопроводной камере на перекрёстке ул. Герцена и ул. Ломоносова.

Подвоз питьевой воды автоцистернами ГП «Северный Водоканал» будет проводить по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону: +7(4855) 28-33-14. По этому номеру также можно уточнить, где и во сколько будет установлена цистерна с водой в вашем микрорайоне.