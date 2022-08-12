Сковороды от известных брендов – функциональность и комфорт использования

Сковорода, несомненно, является очень важным предметом кухонной утвари. Современные сковороды отличаются высокой функциональностью и дизайном.

На сайте гипермаркета мебели и товаров для дома Hoff представлены сковороды и сотейники от ведущих производителей в большом ассортименте и широком ценовом диапазоне.

Выбор кухонных сковород в гипермаркете Hoff широкий:

тефлоновые, чугунные, керамические;

эмалированные;

для блинов и гриля;

сковороды-вок.

Тефлоновая сковорода – жарка почти без жира

Лучшие тефлоновые сковороды имеют специальное антипригарное покрытие. Благодаря этому можно жарить пищу, используя минимальное количество жира, не беспокоясь о том, что готовящееся блюдо пригорит.

Алюминиевые сковороды

Выбирая этот тип сковороды, необходимо убедиться, что они покрыты специальным, устойчивым к царапинам и не содержащим вредных веществ покрытием. Сковороды из алюминия легкие, удобные и отлично проводят тепло.

Эмалированные сковороды

Это хороший выбор, особенно для домашней кухни. Эмаль не вступает в реакцию с пищей. Производители предлагают множество моделей, которые можно адаптировать как для современной, так и для традиционной кухни.

Чугунные сковороды

Тяжелые, прочные и долговечные чугунные сковороды не имеют никакого дополнительного покрытия. Они изготовлены только из натуральных материалов, устойчивы к царапинам и любым видам повреждений. Чугунная сковорода отлично проводит тепло, то есть равномерно нагревается и долго поддерживает нужную температуру блюда. Кроме того, чугун отличается высокой устойчивостью к высоким температурам, благодаря чему этот тип сковородок также можно использовать в духовке.

Сковороды-вок – прочность и долговечность

Сильно нагретая сковорода-вок обеспечивает быстрое и эффективное приготовление блюд, тем самым гарантирует оптимальное сохранение естественного вкуса и аромата пищи, избегая пережаривания.

Азиатская сковорода-вок с крышкой имеет широкий спектр применения и позволяет приготовить множество вкусных блюд. Еще одним преимуществом является то, что в пище сохраняются питательные вещества, благодаря чему можно приготовить нежирное блюдо. Способ использования сковороды очень прост, поэтому даже новички без труда смогут приготовить вкусные и полезные блюда.

Гипермаркет Hoff предлагает сковороды известных брендов, таких как Vanhooper, BERKRAFT, AMT. Это современная кухонная посуда, позволяющая с комфортом готовить полезные блюда. Доступны сотейники и сковороды различного диаметра.