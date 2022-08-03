«Говорящие стены» и выпуск спортивной одежды

В детском саду № 99 в Рыбинске появились «говорящие стены»

Это совместный проект педагогов и воспитанников дошкольного учреждения и художницы Алёны Макаровой. Алёна придумала эскизы, затем расписала помещения детского сада. А что должно быть нарисовано на стенах решали сами дети.

Четыре времени года украшают стены детского сада № 99. На каждом — узнаваемые виды Рыбинска – летом, осенью, зимой и весной.

— Идея принадлежит детям. Когда в саду проходил ремонт холла и коридоров, мы поинтересовались у наших воспитанников, что бы они хотели видеть на стенах. Дети предлагали нарисовать героев сказок, мультфильмов, но большинство высказались за достопримечательности Рыбинска, — рассказала заведующая детским садом № 99 Татьяна Шемякина.

Так, в детском саду появились «говорящие стены» со знаковыми местами Рыбинска: пожарной каланчой, Спасо-Преображенским собором, домом художников, Карякинским садом, паровозом и железнодорожным вокзалом.

Расписывала стены художница и преподаватель рисования студии «Солнечный» Алёна Макарова. Она же разрабатывала эскизы. Старалась наполнить их разнообразными деталями, чтобы детям было интересно.

— Таких видов Рыбинска, которые изображены на стенах, в городе, конечно, не увидишь. Это коллаж, стилизация. Упор был на то, чтобы дети знакомились и получали больше информации о достопримечательностях города, но в игровой форме. Для большого интереса я добавила в сюжеты различные детали: человечка с зонтиком, птичек, воздушные шары, мишек, оленей, — прокомментировала Алёна Макарова.

Пейзажи на стенах стали не только украшением детского сада № 99, но и подарком воспитанникам и педагогам к Дню города.

Жительница Рыбинска по соцконтракту начала выпуск спортивной одежды

Жительнице Рыбинска Наталии Новгородской финансовая поддержка в виде социального контракта помогла в развитии бизнеса. К выпускаемой в ателье «Моня –спорт» спортивной одежде добавилось нательное спортивное белье для хоккея, шорт-трека, лыжных и многих других видов спорта.

По первой профессии Наталия портной, работала в детском саду, где умелые руки и творческий подход нашли широкое применение. Заняться собственным делом предложил муж. Так супруги открыли швейную мастерскую, где сами были и технологами, и конструкторами, и модельерами.

– В 2021 году я пришла в департамент по социальной поддержке населения уже имея статус самозанятой, и специалисты предложили мне поучаствовать в новой программе социального контракта. Решила попробовать реализовать идею пошива нижнего спортивного белья – удобного, качественного и недорогого, – рассказала Наталия Новгородская.

На выделенные по федеральной программе средства приобрела для мастерской специальную машину, которая делает плоский шов. Он не натирает и не доставляет дискомфорта при интенсивных движениях. Трое детей Натальи занимаются хоккеем, они первые опробовали новые изделия и оценили их качество.

В настоящее время продукцию рыбинского швейного ателье знают в Ярославле, Костроме, Вологде, Москве. Покупатели оценили качественную и относительно недорогую спортивную одежду. Наработав хороший опыт, предприниматели готовы сотрудничать с местными спортивными клубами и командами.