ОДК-Сатурн собрал молодых специалистов и студентов из шести городов страны

ОДК-Сатурн провел 40-й Слет молодежи с участием предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Сатурн, ОДК-Газовые турбины, ОДК-Климов, ОДК-Пермские моторы, ОДК-Кузнецов, филиал ОДК-Сатурн – ОМКБ, и высших учебных заведений РГАТУ им. П. А. Соловьева и ЯГТУ.

С 22 по 24 июля 2022 года, после двухлетнего перерыва, состоялся Слет молодежи ПАО «ОДК-Сатурн». Он собрал 15 команд из Рыбинска, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Омска и Ярославля. Впервые приняли участие три сборных Рыбинского государственного технического университета и одна из Ярославского государственного технического университета.

– Слет – это один из элементов кадровой политики предприятия, самое значимое и любимое мероприятие наших заводчан. Надеюсь, активность, задор, оптимизм наших участников позволит оставить в истории новую яркую страницу летописи слета, – сказала на открытии слета председатель оргкомитета слета – директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Главная тема слета молодых моторостроителей – 50-летие с начала выпуска в Рыбинске двигателей Д-30КП, ставших бестселлером советской/российской авиации.

– Все предприятия ОДК сегодня демонстрируют существенные темпы роста. Именно молодежь определяет будущее корпорации. Поэтому важно, чтобы молодежные движения на предприятиях ОДК сохранялись, развивались, преумножались. Конечно же, именно сатурновский слет является эталонным. Так держать! – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Три дня без остановки – спортивные состязания, творческие выступления, интеллектуальные задания. Как итог – заряд позитива, укрепление корпоративных и партнерских связей, настрой на выполнение увеличивающихся объемов производственных задач.

Учредители слета – ОДК-Сатурн, ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА, АКБ «Новикомбанк», Банк ВТБ. Организаторы – управление по социальным программам, спортивный центр и совет молодежи рыбинского предприятия ОДК, а также Ярославское региональное отделение Союза машиностроителей России.

Впервые в Рыбинск на слет приехала команда ОДК-Климов из Санкт-Петербурга.

– Мы «Авиаторы с Невы». Командный дух у нас на ура. Впечатления от слета замечательные! – поделилась Екатерина Михайлова, ОДК-Климов.

Постоянные участники слетов ждали этого события с нетерпением.

– «СВ-Шоу» – сборная команда нашего предприятия, участвует в слетах молодежи с 2004 года. Мы ждали слет и, как только объявили сбор – сразу оказались здесь. У нас такая команда: СВ – счастливы вместе!, – сказала Елена Кучугурова, ОДК-Сатурн.

На открытии и подведении итогов – построение и шествие команд. В творческой программе – визитка на тему «50 лет на крыле», конкурс о специалистах и профессиях «жизнь ЗАВОДчательных людей», пародии на будни слета.

– Глядя на то, как активно команды участвуют в программе сегодня, мы знаем, что завтра будет лучшее время, – обратилась на открытии управляющий директор департамента по работе с клиентами базовых отраслей Банка ВТБ Наталья Суворова. Банк выступил генеральным спонсором мероприятия.

В спортивной части – соревнование по ориентированию и туристический поход «Вспомнить всё» протяженностью более 8 км с 14-ю этапами, водная и силовая эстафеты, турполоса, интеллектуальный конкурс и велобиатлон, игры в лесной баскетбол, «Два кольца», «Чесменский бой» и костюмированный, яркий «Там-там». Интеллектуальные способности и умение руководить командой – главное в конкурсе капитанов.

– Наша команда «НаноЁжики» выступает на слетах давно. Сам я езжу на слеты с 2016 года. Приятно снова очутиться в этой атмосфере, почувствовать дух соревнования, – подчеркнул Александр Зюзин, ОДК-Сатурн, Рыбинск.

По итогам 40-го (летнего) Слета молодежи ПАО «ОДК-Сатурн» лучшими стали рыбинские «Наследники» (ОДК-Газовые турбины; 1-е место в общем зачете), «НаноЁжики», уступившие лидерам всего полбалла (ОДК-Сатурн; 2-е место и Кубок памяти Андрея Савина), и «СВ-Шоу» (ОДК-Сатурн; 3-е место). Кубок Слета молодежи вручен пермской команде «Мотор» (ОДК-Пермские моторы; 4-е место); Кубок памяти Сергея Лобастова – омской «Красной машине» (филиал ОДК-Сатурн – ОМКБ; 5-е место).