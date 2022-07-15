Правительство области и ТГК-2 планируют привлечь 1,5 – 2 млрд рублей на замену теплосетей в Рыбинске

​Врио губернатора Михаил Евраев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «ТГК-2» Александром Симановским. Обсудили подготовку к отопительному сезону в Ярославле и Рыбинске.

Михаил Евраев подчеркнул, что для региона очень важно партнерское сотрудничество с ТГК-2, благодаря которому удается решать возникающие вопросы.

– Мы активно благоустраиваем дворы, ремонтируем дороги. Но при этом обязательно меняем инженерные коммуникации, убираем провода под землю, – сказал врио губернатора. – В этих работах необходимо синхронизироваться с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями.

Александр Симановский отметил, что компания ТГК-2 ищет возможности для дальнейшего развития и качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

На встрече найден способ улучшить состояние теплосетей в Рыбинске. Они существенно изношены, и инвестиционная программа ТГК-2 в текущих условиях не покрывает гарантированный ремонт всех участков. Принято решение, что будет увеличено финансирование ремонтных работ как за счет собственных источников города, так и за счет ТГК-2 через компанию «Рыбинская генерация», которая стала концессионером сроком на 20 лет. Вторым источником станет привлечение средств Фонда национального благосостояния.

В начале июля Михаил Евраев уже достиг договоренностей с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным о выделении ФНБ 583 млн рублей на реконструкцию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ростове и Ростовском районе.

– Сейчас готовится совместная заявка в ФНБ на сумму 1,5 – 2 млрд рублей для того, чтобы в течение двух лет эти деньги направить на ремонт сетей в Рыбинске и существенно улучшить стабильность и надежность теплоснабжения в городе, – сообщил по итогам встречи Михаил Евраев. – В целом ведется концентрация необходимого объема ресурсов для того, чтобы профилактировать поломки и оперативно их устранять.

Сейчас готовность котельных Рыбинска к отопительному сезону составляет 50%, тепловых сетей – 70%. Процент выполнения работ по замене ветхих тепловых сетей – порядка 68% от запланированного. Готовность жилищного фонда обеспечена на 52%, социальных объектов – на 54%.

Напомним, в сентябре 2019 года муниципальный совет, по инициативе главы Рыбинска Дениса Добрякова, одобрил безвозмездную передачу всех активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет. При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (МУП возвращает ООО эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).

​В Ярославле теплоснабжающие и теплосетевые организации должны завершить диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей до 15 сентября. На сегодняшний день подготовлено 57% тепловых сетей, 99% – водопроводных.